تعتبر قمصان اللاعبين من أهم الأصول المالية للأندية الرياضية، حيث توفر لها مداخيل كبيرة من عقود الرعاية والمبيعات حسب شعبيتها وانتشار جماهيرها في مختلف أنحاء العالم.

في هذا التقرير، يستعرض موقع "سبورتس شو" (Sports Show) الأميركي قائمة قمصان أندية كرة القدم الأعلى قيمة ومبيعا في العالم:

10- باريس سان جيرمان

يحتل فريق باريس سان جيرمان ذيل القائمة، وقد بدأ بتحقيق الأرباح من رعاية قميصه منذ عام 1986، وحقق مداخيل كبيرة خاصة في السنوات الأخيرة. والمنتظر أن تزيد المبيعات والأرباح مع انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوفه.

ووفقا للبيانات التي أصدرها النادي العام الماضي (2020)، تم بيع 750 ألف قميص في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تشهد المبيعات طفرة كبيرة خلال العام الجاري بعد وصول ميسي.

9- مانشستر سيتي

يملك مانشستر سيتي أحد أكثر القمصان شعبية في كرة القدم حاليا، ولديه رعاة يدفعون بسخاء، مثل شركة "نيسان" (nissan) وشركة "الاتحاد للطيران والاتصالات".

ووفقا لبيان رسمي أصدره النادي، بلغت مداخيل رعاية القميص 336 مليون دولار بين عامي 2019 و2020. كما تفيد التقارير أن السيتي باع أكثر من مليون قميص في 2020، وحصد ملايين الدولارات.

8- بوروسيا دورتموند

بدأ بوروسيا دورتموند يحصل على مداخيل رعاية لقميصه عام 1974 تحت إشراف سلطات مدينة دورتموند، وبعد موسمين وقّع عقدا مع شركة "سمسون" (Samson) حتى عام 1978.

وقد باع دورتموند أكثر من مليون و200 ألف قميص بين عامي 2019 و2020، وهو يجني مبالغ ضخمة من خلال عقود الرعاية ومبيعات قمصانه بجميع أنحاء العالم.

وفي 2020، شهد القميص الأساسي لبوروسيا بعض التغييرات، حيث وُضع شعار "بوما" (PUMA) على الجانب الأيمن من الصدر، مع خطوط سوداء على الأكمام، مما جعله أكثر جاذبية.

7- تشلسي

تصنف قمصان نادي تشلسي -بطل دوري أبطال أوروبا- بين الأعلى مبيعا في عالم كرة القدم حاليا، ويبيع النادي ما يفوق مليون و500 ألف قميص حول العالم سنويا.

ويتضمن شعار تشلسي دائرة زرقاء يوجد داخلها أسد يحيط به إطار ذهبي داخلي وخارجي. وفي عام 1983 وضع تشلسي على قميصه أول شعار لشركة راعية، وهي "طيران الخليج"، ثم وقّع لاحقا اتفاقيات رعاية مع العديد من الشركات بما في ذلك "طيران الإمارات"، وشركة "سامسونغ" (Samsung) التي منحته أحد أكبر صفقات الرعاية بقيمة تجاوزت 20 مليون يورو.

وفي الوقت الراهن، يجني تشلسي مبلغا كبيرا من عقود رعاية مع 3 شركات اتصالات، إضافة إلى علامتي "نايكي" (NIKE) للملابس الرياضية وتطبيق "زاب" (ZAPP) لخدمة التوصيل.

6- يوفنتوس

في عام 1981، بدأ يوفنتوس برعاية قميصه مع شركة "أريستون" (ARISTON)، ووقّع لاحقا صفقات كبرى مع "نايكي" و"جيب" (JEEP) و"أديداس" (Adidas).

وزادت مبيعات قميص اليوفي منذ تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أصبح قميصه مع السيدة العجوز الأعلى مبيعا للاعب واحد في تاريخ كرة القدم.

وتظهر آخر الإحصائيات أن يوفنتوس باع مليون و615 ألف قميص خلال الفترة الماضية بجميع أنحاء العالم.

وقد عاد اليوفي في تصميم قميصه الجديد إلى المظهر الكلاسيكي المميز والخطوط السوداء والبيضاء البارزة.

5- ليفربول

نادي ليفربول الإنجليزي هو أول ناد في تاريخ كرة القدم يوقّع عقد رعاية لقميصه، وكان ذلك مع شركة "هيتاشي" (HITACHI) عام 1979.

وبعد ذلك، حقق ليفربول أرباحا طائلة من صفقات الرعاية مع شركات مثل "كراون بينتس" (Crown Paints) و"كاندي" (Candy) و"ستاندرد تشارترد" (Standard Chartered)، ومن بيع القمصان في جميع أنحاء العالم.

وقد حصد النادي مبلغا هائلا العام الماضي (2020) من خلال بيع مليون و670 ألف قميص.

4- برشلونة

يعدّ برشلونة أحد أشهر أندية كرة القدم في العالم، لكنه رفض وضع أي شعار رعاية على قميصه حتى عام 2006.

وكان أول عقد رعاية لقميص برشلونة مع منظمة "اليونيسيف" (UNICEF) بقيمة 1.5 مليون دولار، ليوقّع النادي بعدها صفقات ضخمة مع "نايكي" و"راكوتن" (RAKUTEN) والخطوط القطرية. وفي الموسم الماضي، باع النادي الكتالوني مليونا و925 ألف قميص في مختلف أنحاء العالم.

3- بايرن ميونخ

يعتبر قميص بايرن ميونخ أحد أشهر قمصان كرة القدم في جميع أنحاء العالم. وباع بايرن مليونين و575 ألف قميص العام الماضي، جنى منها ملايين الدولارات، عدا عن مداخيل الرعاية.

ووقّع البايرن أول صفقات رعاية قميصه عام 1965 مع شركة "أديداس"، قبل أن يوقّع لاحقا صفقات كبيرة جدًا مع عدة شركات مثل "أليانز" (Allianz) و"دوتشه" (Deutsche).

وخلال الموسم الجاري، قام بايرن بتغيير قميصه ليصبح اللون الأحمر داكنا بعض الشيء، مع شعار أديداس أبيض كلاسيكي على الجانب الأيمن، وشعار الخطوط الجوية القطرية على الأكمام.

2- ريال مدريد

بدأ ريال مدريد بتوقيع صفقات رعاية قميصه عام 1985، وأول صفقة كانت مع شركة "بارمالات" (PARMALAT). لاحقا، وقّع النادي صفقات رعاية مع العديد من الشركات، بينها شركة أديداس، وطيران الإمارات التي تدفع 84.1 مليون دولار سنويا للنادي الملكي.

وفي العام الماضي، باع الريال 3 ملايين و120 ألف قميص حول العالم.

1- مانشستر يونايتد

يحتل مانشستر يونايتد صدارة هذه القائمة، حيث يدفع له الرعاة -مثل المجموعة الأميركية العالمية (AIG) و"إيه أو إن" (Aon) و"فودافون" (Vodafone)- مبالغ ضخمة، ويحصل في الموسم الواحد على 290 مليون دولار مقابل عقود الرعاية.

كما يجني مانشستر يونايتد الكثير من المال من خلال المبيعات في جميع أنحاء العالم، وفي الموسم الماضي، باع 3 ملايين و250 ألف قميص.

وقد تزايدت جماهيرية النادي عالميا بشكل كبير منذ أن أشرف عليه السير أليكس فيرغسون، ويعتبر قميص اليونايتد الأكثر شعبية على الإطلاق في عالم كرة القدم.