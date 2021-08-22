سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه ساوثهامبتون اليوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، التي شهدت فوز توتنهام على وولفرهامبتون 1-صفر.

وتقدم ساوثهامبتون في الدقيقة 30 عبر تسديدة لتشي آدمز اصطدمت بقدم فريد مدافع مانشستر يونايتد، وتعادل مانشستر يونايتد عن طريق ماسون غرينوود في الدقيقة 55.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 4 نقاط، إذ فاز في الجولة الأولى على ليدز يونايتد 5-1، في حين حصد ساوثهامبتون أول نقطة له هذا الموسم، فقد خسر في الجولة الأولى أمام إيفرتون 1-3.

فوز توتنهام

وفي المباراة الثانية، فاز توتنهام على مضيفه وولفرهامبتون 1-صفر.

ويدين توتنهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه ديلي آلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء.

ورفع توتنهام رصيده إلى 6 نقاط، إذ فاز في الجولة الأولى على مانشستر سيتي بهدف نظيف، في حين ظل وولفرهامبتون بلا رصيد، فقد خسر أمام ليستر سيتي صفر-1 في الجولة الأولى.