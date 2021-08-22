البث الحي
كرة قدم

البطل العائد لوكاكو يقود تشلسي للفوز على أرسنال

لوكاكو (وسط) يبكي بعد تسجيله الهدف الأول مع تشلسي (رويترز)
لوكاكو (وسط) يبكي بعد تسجيله الهدف الأول مع تشلسي (رويترز)
22/8/2021-|آخر تحديث: 23/8/202107:10 AM (مكة المكرمة)

سجل روميلو لوكاكو هدفا في أول مباراة يلعبها في فترته الثانية مع تشلسي، وأضاف المدافع ريس جيمس الهدف الثاني ليقودا الفريق للفوز 2-صفر على مضيفه وغريمه اللندني أرسنال اليوم الأحد، ليحقق تشلسي الانتصار الثاني في مباراتين في مستهل مشواره بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واحتاج لوكاكو 15 دقيقة فقط ليضع بصمته مع تشلسي، بعد انتقاله مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني (132.8 مليون دولار)، من إنتر ميلان بعد تمريرة عرضية أرضية من جيمس.

وسجل جيمس الهدف الثاني لتشلسي بعد 20 دقيقة أخرى بعد عمل رائع من زميله ميسون ماونت.

وأظهر لوكاكو، الذي لم يسجل أي هدف بالدوري الممتاز مع تشلسي في فترته الأولى، لماذا اضطر تشلسي إلى كسر الرقم القياسي لصفقات الانتقال في النادي لإعادته إلى صفوفه بعد 7 سنوات من مغادرته لندن.

ومنح النجم البلجيكي تشلسي القوة البدنية والشراسة المطلوبة في الهجوم التي افتقدها النادي منذ رحيل دييغو كوستا عام 2017.

وحرمه بيرند لينو حارس أرسنال من تسجيل الهدف الشخصي الثاني، بعد أن تصدى لرأسية قوية لتصطدم الكرة بالعارضة قبل 15 دقيقة من النهاية وسط ذهول لوكاكو.

وافتقد أرسنال العديد من اللاعبين البارزين بسبب الإصابة والمرض، ولم يشكل أي خطورة تذكر على فريق المدرب توماس توخيل، الذي حافظ على نظافة شباكه مرة أخرى وبدأ المباراة بوجود أسماء لامعة مثل نغولو كانتي وتيمو فيرنر وحكيم زياش على مقعد البدلاء.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

البلجيكي لوكاكو أغلى لاعب في التاريخ

أصبح المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم من حيث صفقات الانتقالات مجمعة، وذلك بعدما انتقل إلى نادي تشلسي قادما من إنتر ميلان، أمس الخميس بصفقة تُقدر بنحو 115 مليون يورو.

13/8/2021
المزيد من كرة قدم

رقم قياسي لبايرن ميونخ في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى

بايرن ميونخ حطّم الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم ريال مدريد (غيتي)

شاهد- السرقة بدأت.. شقيقة رونالدو تسخر من إلغاء هدف شقيقها أمام أودينيزي

هدف رونالدو ألغي في الدقيقة الـ97 بداعي التسلل (وكالات ومواقع التواصل)

ليفربول يرفض السماح لصلاح بالانضمام لمعسكر منتخب مصر

معسكر منتخب مصر المقبل يتضمن مواجهة أنغولا والغابون خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر (رويترز)

قصة خيالية.. هكذا حول ملياردير تايلندي ليستر سيتي من فريق مغمور لأحد أقوى الفرق في أوروبا

الملياردير التايلندي فيتشاي سريفادانابرابا اشترى نادي ليستر سيتي مقابل 57 مليون يورو (رويترز)
الأكثر قراءة

كومان يبرر أول تعثر لبرشلونة: المنافسون يتحلون بالشجاعة بعد رحيل ميسي

كومان اعتبر أن نتيجة التعادل مع أتلتيك بلباو كانت عادلة (غيتي)
logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

أفغانستان.. طالبان تحاصر آخر ولاية واشتباكات بمحيط مطار كابل

قوات بريطانية وأميركية في مطار كابل (غيتي إيميجز)
logo

شهادة ضابط أميركي: ماذا تعلَّمت من التجسُّس على طالبان؟