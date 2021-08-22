سجل روميلو لوكاكو هدفا في أول مباراة يلعبها في فترته الثانية مع تشلسي، وأضاف المدافع ريس جيمس الهدف الثاني ليقودا الفريق للفوز 2-صفر على مضيفه وغريمه اللندني أرسنال اليوم الأحد، ليحقق تشلسي الانتصار الثاني في مباراتين في مستهل مشواره بالموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واحتاج لوكاكو 15 دقيقة فقط ليضع بصمته مع تشلسي، بعد انتقاله مقابل 97.5 مليون جنيه إسترليني (132.8 مليون دولار)، من إنتر ميلان بعد تمريرة عرضية أرضية من جيمس.

وسجل جيمس الهدف الثاني لتشلسي بعد 20 دقيقة أخرى بعد عمل رائع من زميله ميسون ماونت.

وأظهر لوكاكو، الذي لم يسجل أي هدف بالدوري الممتاز مع تشلسي في فترته الأولى، لماذا اضطر تشلسي إلى كسر الرقم القياسي لصفقات الانتقال في النادي لإعادته إلى صفوفه بعد 7 سنوات من مغادرته لندن.

ومنح النجم البلجيكي تشلسي القوة البدنية والشراسة المطلوبة في الهجوم التي افتقدها النادي منذ رحيل دييغو كوستا عام 2017.

لوكاكو يصنف هدفه الـ 114 في الدوري الإنكليزي الممتاز على أنه الهدف المفضل لديه. وهل طلبت منه جماهير أرسنال بالقدوم إلى فريق المدفعجية؟ تعرف على رد المهاجم البلجيكي#الدوري_الإنكليزي_الممتاز #تشيلسي_ارسنال pic.twitter.com/Y6Dtu5RJnF — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 22, 2021

وحرمه بيرند لينو حارس أرسنال من تسجيل الهدف الشخصي الثاني، بعد أن تصدى لرأسية قوية لتصطدم الكرة بالعارضة قبل 15 دقيقة من النهاية وسط ذهول لوكاكو.

وافتقد أرسنال العديد من اللاعبين البارزين بسبب الإصابة والمرض، ولم يشكل أي خطورة تذكر على فريق المدرب توماس توخيل، الذي حافظ على نظافة شباكه مرة أخرى وبدأ المباراة بوجود أسماء لامعة مثل نغولو كانتي وتيمو فيرنر وحكيم زياش على مقعد البدلاء.