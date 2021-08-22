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كومان وظل ميسي في أول تعثر لبرشلونة بالدوري الإسباني

كومان اعتبر أن نتيجة التعادل مع أتلتيك بلباو كانت عادلة (غيتي)
كومان اعتبر أن نتيجة التعادل مع أتلتيك بلباو كانت عادلة (غيتي)
22/8/2021

قال مدرب برشلونة رونالد كومان بعد التعادل 1-1 مع أتلتيك بيلباو أمس السبت في الدوري الإسباني، إن الفرق المنافسة تجرأت على ناديه وباتت تلعب بشجاعة أكبر بعد رحيل الهداف التاريخي للفريق ليونيل ميسي.

وسجل ممفيس ديباي هدفا قرب النهاية بتسديدة قوية، ليلغي تقدم بيلباو بهدف إنيغو مارتينيز بضربة رأس، ليحصل برشلونة على نقطة التعادل، لكن كومان أكد أن النادي لا يزال متأثرا برحيل القائد ميسي قبل أسبوعين إلى باريس سان جيرمان بعد 21 عاما مع النادي الكتالوني.

وقال كومان للصحفيين "لا أود الحديث عن الأمر ذاته، لكن نحن نتحدث عن أفضل لاعب في العالم، ودائما ما يشعر المنافسون بالخوف عندما يكون ميسي حاضرا".

وأضاف "الأمر ذاته يؤثر علينا، إذا مررت الكرة إلى ميسي فهو في المعتاد لا يفقدها. يمكننا أن نشعر بعدم وجوده. كنا نعرف ذلك لكن لا يمكننا أن نغير شيئا".

وبدأ برشلونة الموسم بقوة دون ميسي، وفاز 4-2 على ريال سوسيداد الأسبوع الماضي، لكنه تعرض لاختبار صعب ولم يكن الطرف الأفضل خلال التعادل مع بيلباو الذي فرض سيطرته لفترات طويلة.

وقال المدرب الهولندي "أعتقد أننا تعرضنا لصعوبات كبيرة في بداية المباراة. وضعنا المنافس تحت ضغط كبير وأدى بشكل رائع، لم يكن بوسعنا التحلي بالصبر خلال اللعب".

وأضاف "لكن أود الإشادة بأسلوبنا بعد التأخر في النتيجة. أعتقد أن التعادل نتيجة عادلة، لأنه إذا لعبت بالطريقة التي لعبنا بها فإنك ستتعرض دائما لمشكلات. ليس لدي أي شكوى من النتيجة".

المصدر : وكالات

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