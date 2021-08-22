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ثنائية غنابري تقود بايرن ميونخ للفوز الأول بالبوندسليغا وليفاندوفسكي يسجل رابع أهدافه

ليفاندوفسكي (يمين) يحتفل بهدفه الأول مع غنابري الذي سجل هدفين (غيتي)
ليفاندوفسكي (يمين) يحتفل بهدفه الأول مع غنابري الذي سجل هدفين (غيتي)
22/8/2021-|آخر تحديث: 22/8/202108:54 PM (مكة المكرمة)

اقتنص بايرن ميونخ انتصاره الأول الموسم الجديد بالدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه المثير 3-2 على ضيفه كولون اليوم الأحد بالجولة الثانية للبوندسليغا.

وارتفع إلى 4 نقاط رصيد بايرن، المنتشي بتتويجه بطلا لكأس السوبر المحلي بعد فوزه 3-1 على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند الثلاثاء الماضي، في حين تجمد عند 3 نقاط رصيد كولون الذي تغلب 3-1 على هيرتا برلين بالجولة الأولى.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، بادر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بالتسجيل لبايرن في الدقيقة 50، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وسبق لليفاندوفسكي تسجيل هدف فريقه الوحيد خلال تعادله 1-1 مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في المباراة الافتتاحية للموسم الجديد بالبوندسليغا، قبل أن يحرز هدفين في لقاء السوبر ضد فريقه السابق دورتموند.

وأضاف سيرج غنابري الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 59، لكن كولون استغل التراجع النسبي في أداء أصحاب الأرض، ليحرز هدفين حملا توقيع أنطوني موديست، ومارك أوث، في الدقيقتين 60 و62 على الترتيب، ليتعادل الفريقان 2-2.

ولم يهنأ كولون بتعادله طويلا، بعدما أعاد غنابري التقدم لبايرن مرة أخرى، مسجلا الهدف الثالث للفريق البافاري وهدفه الشخصي الثاني بالدقيقة 71، لينصب نفسه بطلا للقاء دون منازع.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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