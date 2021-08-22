في مثل هذا اليوم قبل 17 عاما، سجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أجمل هدف في مسيرته، استعرض فيه مهاراته الخارقة، غير أنه اضطر للاعتذار بسببه لاحقا، فما القصة؟

في موسمه الثالث مع نادي أياكس أمستردام الذي وصل إليه من مالمو السويدي، خطف إبراهيموفيتش الأنظار خلال مواجهة مع نادي بريدا.

وانطلق "السلطان" في عمل منفرد، وراوغ كل لاعبي الفريق المنافس تقريبا قبل أن يسكن الكرة في الشباك، مسجلا ما اعتبره في وقت لاحق أفضل هدف في مسيرته.

وتحدث النجم السويدي عن ذلك الهدف في تصريحات سابقة، وقال "قبل تلك المباراة لم يتحدث معي زميلي رافاييل فان دير فارت لأنه قال إنني أصبته عمدا في التدريبات، رغم أنني لم أقم بذلك، وعندما دخلت الملعب للمشاركة في مباراة بريدا، أطلقت الجماهير صافرات الاستهجان ضدي تعبيرا عن دعمهم لفان دير فارت. في تلك المباراة سجلت هدفين وقدمت أربع تمريرات حاسمة".

وأضاف "أحد اللاعبين الذين راوغتهم مرتين قال لي: زلاتان اعتقدت أننا أصدقاء، اعتذرت لأنني لم أنتبه أنه كان زميلا سابقا لنا في أياكس".

ويواصل إبراهيموفيتش إمتاع عشاق الساحرة المستديرة إلى غاية اليوم رغم اقترابه من عامه الأربعين، ويلعب حاليا لنادي ميلان الذي ساهم في قيادته للعودة إلى دوري أبطال أوروبا بعد سنوات طويلة من الغياب.