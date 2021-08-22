بدأ فريق برشلونة نزيف النقاط مبكرا بتعادله بصعوبة مع مضيفه أتلتيك بلباو 1-1 مساء السبت في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعلى ملعب سان ماميس تقدم بلباو بهدف عن طريق مدافعه إينيغو مارتينيز في الدقيقة الـ50 بعد ركلة ركنية نفذها إيكر مونياين وقابلها مارتينيز برأسه إلى داخل الشباك.

لكن الوافد الهولندي الجديد ممفيس ديباي أدرك التعادل لبرشلونة في الدقيقة الـ75 بتسديدة قوية بقدمه اليسرى بعد تمريرة من سيرجي روبرتو تقدم فيها بمجهود فردي حتى أنهى الهجمة بتصويبة صاروخية رائعة سكنت الشباك.

#برشلونة يمرض ولا يموت .. #ديباي يسجل هدفه الأول في الليغا بطريقة رائعة ويمنح البلوغرانا التعادل.#الدوري_الاسباني pic.twitter.com/r2prdNCKlY — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 21, 2021

وأنهى برشلونة المباراة بـ10 لاعبين بعد طرد إيريك غارسيا في الوقت بدل الضائع لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 4 نقاط ليقتسم الصدارة مع مايوركا وفالنسيا مقابل نقطتين لبلباو في المركز التاسع.