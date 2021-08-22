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الرجاء المغربي يهزم الاتحاد السعودي ويتوج بلقب كأس العرب للأندية

لاعبا الرجاء يحتفلان بأحد أهداف فريقهما الأربعة (مواقع التواصل)
لاعبا الرجاء يحتفلان بأحد أهداف فريقهما الأربعة (مواقع التواصل)
21/8/2021-|آخر تحديث: 22/8/202103:53 AM (مكة المكرمة)

توج فريق الرجاء البيضاوي المغربي بلقب كأس العرب للأندية لكرة القدم بالفوز 4-3 على الاتحاد السعودي بركلات الترجيح عقب التعادل 4-4 في مباراة مثيرة ومتقلبة في الرباط يوم السبت.

وفاز الرجاء بلقبه الثاني في البطولة، بعد أن أحرزه قبل 15 عاما في 2006.

وأقيمت المباراة على ملعب مولاي الأمير عبد الله في العاصمة المغربية الرباط، وشهدت إثارة كبيرة، خاصة عندما تقدم الرجاء 4-2، لكن الاتحاد انتفض وسجل هدفين متتاليين ليتعادل 4-4.

وافتتح البرازيلي برونو هنريكي أهداف الاتحاد في الدقيقة الرابعة، وبعدها بدقيقة واحدة تعادل إلياس حداد للرجاء، ثم أضاف زميله محمود بنحليب الهدف الثاني في الدقيقة الـ12.

وتعادل البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا للاتحاد من ضربة جزاء في الدقيقة الـ29، لكن زكريا الوردي استعاد تقدم الرجاء في الدقيقة الـ37، وعزز سفيان رحيمي تقدم الرجاء بالهدف الرابع.

وانتفض الاتحاد بعد هدف الرجاء الرابع، وسجل هدفين في أقل من ربع ساعة عن طريق روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقتين الـ53 والـ64 من ضربة جزاء ثانية.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الرجاء لصالحه ليتوج باللقب.

المصدر : وكالات

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