توج فريق الرجاء البيضاوي المغربي بلقب كأس العرب للأندية لكرة القدم بالفوز 4-3 على الاتحاد السعودي بركلات الترجيح عقب التعادل 4-4 في مباراة مثيرة ومتقلبة في الرباط يوم السبت.

وفاز الرجاء بلقبه الثاني في البطولة، بعد أن أحرزه قبل 15 عاما في 2006.

#نهائي_البطولة_العربية | توج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الاتحاد العربي ومعالي وزير الثقافة والشباب والرياضة المغربي ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم @RCAofficiel بـ#كاس_محمد_السادس_للاندية_الابطال

وبجائزة البطولة والميداليات الذهبية. pic.twitter.com/cLZ1Y54CUa — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) August 21, 2021

وأقيمت المباراة على ملعب مولاي الأمير عبد الله في العاصمة المغربية الرباط، وشهدت إثارة كبيرة، خاصة عندما تقدم الرجاء 4-2، لكن الاتحاد انتفض وسجل هدفين متتاليين ليتعادل 4-4.

نهائي كاس محمد السادس : الرجاء المغربي 4 – 4 الاتحاد السعودي | اهداف المباراة HD pic.twitter.com/7fLu96poYq — كأس محمد السادس للأندية الأبطال العرب (@ArbGol) August 21, 2021

وافتتح البرازيلي برونو هنريكي أهداف الاتحاد في الدقيقة الرابعة، وبعدها بدقيقة واحدة تعادل إلياس حداد للرجاء، ثم أضاف زميله محمود بنحليب الهدف الثاني في الدقيقة الـ12.

وتعادل البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا للاتحاد من ضربة جزاء في الدقيقة الـ29، لكن زكريا الوردي استعاد تقدم الرجاء في الدقيقة الـ37، وعزز سفيان رحيمي تقدم الرجاء بالهدف الرابع.

وانتفض الاتحاد بعد هدف الرجاء الرابع، وسجل هدفين في أقل من ربع ساعة عن طريق روماريو ريكاردو دا سيلفا في الدقيقتين الـ53 والـ64 من ضربة جزاء ثانية.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها الرجاء لصالحه ليتوج باللقب.