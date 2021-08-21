ألم يكن أمام ميسي خيار اللعب مجانا لبرشلونة لإنقاذ الفريق الذي فتح له الأبواب قبل أكثر من 20 عاما؟
من يخلف ميسي في تنفيذ ركلات الجزاء لبرشلونة؟
21/8/2021
ستكون ضربات الجزاء من بين المشاكل التي يجب على مدرب برشلونة رونالد كومان التعامل معها، بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وسيفتقد النادي الكتالوني ميسي الذي كان يسهم بجزء كبير من الأهداف التي يحرزها الفريق في كل المسابقات، وعدد مهم من تلك الأهداف كانت من ركلات الجزاء.
وسجل ميسي 99 هدفا من 128 ركلة جزاء خلال مشواره مع برشلونة، بنسة نجاح تفوق 77%. وهو رقم قد يبدو بعيدا عن متناول أغلب اللاعبين الحاليين للنادي الكتالوني. غير أن الأرقام التي نشرتها صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية أظهرت العكس.
أوضحت الصحيفة أن الأنظار ستتوجه الآن لقائمة من 5 لاعبين مرشحين لتسديد ركلات الجزاء، وعرضت الأرقام الخاصة بكل لاعب، وهو ما قد يرجح كفة أي منهم في نظر المدرب كومان.
- سدد الفرنسي أنطوان غريزمان 28 ركلة جزاء، أحرز منها 18 هدفا بمعدل نجاح 64%. ومع برشلونة، سجل غريزمان ركلة جزاء من محاولتين.
- سجل الهولندي ممفيس ديباي 22 هدفا من 29 ركلة جزاء، أي بنسبة نجاح تعادل 75%.
- الأرجنتيني كون أغويرو حقق معدل نجاح بـ77% بعد إحراز 48 هدفا من 62 ركلة جزاء في مشواره.
- الدانماركي مارتن برايثويت سجل 9 أهداف من 14 ركلة جزاء، محققا معدل نجاح بـ64%. ومع برشلونة، سجل برايثويت هدفا من ركلتي جزاء.
- يتفوق البرازيلي فيليب كوتينيو على الجميع بنسبة نجاح مثالية، حيث أحرز 10 أهداف من 10 ركلات جزاء في مشواره.
المصدر : مواقع إلكترونية