ستكون ضربات الجزاء من بين المشاكل التي يجب على مدرب برشلونة رونالد كومان التعامل معها، بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسيفتقد النادي الكتالوني ميسي الذي كان يسهم بجزء كبير من الأهداف التي يحرزها الفريق في كل المسابقات، وعدد مهم من تلك الأهداف كانت من ركلات الجزاء.

وسجل ميسي 99 هدفا من 128 ركلة جزاء خلال مشواره مع برشلونة، بنسة نجاح تفوق 77%. وهو رقم قد يبدو بعيدا عن متناول أغلب اللاعبين الحاليين للنادي الكتالوني. غير أن الأرقام التي نشرتها صحيفة "سبورت" (SPORT) الإسبانية أظهرت العكس.

أوضحت الصحيفة أن الأنظار ستتوجه الآن لقائمة من 5 لاعبين مرشحين لتسديد ركلات الجزاء، وعرضت الأرقام الخاصة بكل لاعب، وهو ما قد يرجح كفة أي منهم في نظر المدرب كومان.