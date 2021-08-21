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غريليش يهز الشباك في فوز ساحق لمانشستر سيتي على نوريتش ومحرز يسجل هدفا رائعا

محرز سجل الهدف الخامس لسيتي بطريقة رائعة (الأوروبية)
محرز سجل الهدف الخامس لسيتي بطريقة رائعة (الأوروبية)
21/8/2021-|آخر تحديث: 21/8/202107:32 PM (مكة المكرمة)

دشن جاك غريليش صاحب أكبر صفقة انتقال إنجليزية سجله التهديفي مع مانشستر سيتي، ليساهم في فوز ساحق 5-0 على ضيفه نوريتش سيتي الصاعد حديثا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.‭ ‬ ‭ ‬

وضاعف غريليش الغلة لسيتي في الدقيقة 20 بعد انطلاقة من جهة اليمين لغابرييل جيسوس أنهاها بعرضية منخفضة إلى داخل منطقة الجزاء، مرت من مدافعي نوريتش ووصلت لغريليش الذي لم يجد صعوبة في هز الشباك.

وكان تيم كرول سجل بالخطأ في مرماه ليتقدم سيتي 1-صفر بعد 6 دقائق.

وبعد هزيمته في المباراة الأولى أمام توتنهام مطلع الأسبوع الماضي، بدا سيتي أفضل كثيرا وتلاعب بنوريتش تماما.

وسجل فيران توريس أيضا هدفا ألغاه الحكم في أول 20 دقيقة.

وخسر نوريتش 3-صفر أمام ليفربول في الجولة الأولى، ونجح في التماسك قليلا حتى منتصف الشوط الثاني اليوم قبل أن يسجل إيمريك لابورت من مسافة قريبة.

وبعدها كثف سيتي الضغط ليهز رحيم سترلينغ ورياض محرز الشباك بهدفين رائعين أكملا بهما الخماسية التي أعادت الثقة لحامل لقب البريميرليغ.

المصدر : رويترز

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