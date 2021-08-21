واصل ليفربول بدايته الناجحة في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتغلب على ضيفه بيرنلي 2- صفر، اليوم السبت، في افتتاح منافسات المرحلة الثانية من البريميرليغ.

وافتتح دييغو جوتا التسجيل لليفربول في الدقيقة الـ18، ثم أضاف ساديو ماني الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ69.

فيرجيل ⬅️ إيليوت ⬅️ ترينت ⬅️ ماني ⚽️💥 لا يوجد أجمل من هذه الطريقة لتأكيد الفوز والحصول على الثلاث نقاط 🙌😍 #ليفربول_بيرنلي pic.twitter.com/mPQlYkeV3i — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 21, 2021

وبعد أن استهلّ ليفربول مشواره في الموسم بالفوز على نورويتش سيتي 3-صفر يوم السبت الماضي، حقق الانتصار الثاني اليوم لينفرد بالصدارة برصيد 6 نقاط، انتظارا لنتائج بقية مباريات الجولة.

𝗕𝗮𝗰𝗸 𝗵𝗼𝗺𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗮 𝘄𝗶𝗻 ❤️ — Liverpool FC (@LFC) August 21, 2021

بينما ظل بيرنلي دون رصيد من النقاط، حيث كان قد خسر مباراته الأولى أمام برايتون 1-2.

"مرحبًا يا شباب، من الرائع عودة الجماهير من جديد، دعم كبير لنا وفوز مهم، لنستمر في التقدم". رسالة من @DiogoJota18 بعد اليوم الرائع في آنفيلد 😍pic.twitter.com/ntI3Ix7hTa — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 21, 2021

وألغى الحكم هدفا للنجم المصري محمد صلاح في الدقيقة الـ26 بداعي التسلل، كما حال التسلل دون احتساب هدف لبيرنلي في الثواني الأولى من الشوط الثاني عندما أسكن آشلي بارنس الكرة في شباك الحارس أليسون بيكر.