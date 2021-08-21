البث الحي
كرة قدم

ليفربول يواصل بدايته الناجحة في البريميرليغ بالفوز على بيرنلي

ساديو ماني يحتفل مع زميله بعد تسجيله الهدف الثاني (رويترز)
ساديو ماني يحتفل مع زميله بعد تسجيله الهدف الثاني (رويترز)
21/8/2021-|آخر تحديث: 22/8/202101:36 AM (مكة المكرمة)

واصل ليفربول بدايته الناجحة في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتغلب على ضيفه بيرنلي 2- صفر، اليوم السبت، في افتتاح منافسات المرحلة الثانية من البريميرليغ.

وافتتح دييغو جوتا التسجيل لليفربول في الدقيقة الـ18، ثم أضاف ساديو ماني الهدف الثاني للفريق في الدقيقة الـ69.

وبعد أن استهلّ ليفربول مشواره في الموسم بالفوز على نورويتش سيتي 3-صفر يوم السبت الماضي، حقق الانتصار الثاني اليوم لينفرد بالصدارة برصيد 6 نقاط، انتظارا لنتائج بقية مباريات الجولة.

بينما ظل بيرنلي دون رصيد من النقاط، حيث كان قد خسر مباراته الأولى أمام برايتون 1-2.

وألغى الحكم هدفا للنجم المصري محمد صلاح في الدقيقة الـ26 بداعي التسلل، كما حال التسلل دون احتساب هدف لبيرنلي في الثواني الأولى من الشوط الثاني عندما أسكن آشلي بارنس الكرة في شباك الحارس أليسون بيكر.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

حول هذه القصة

صلاح يتفوق على رونالدو في البريميرليغ

يواصل النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول، شق طريقه في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، متخطيا هذه المرة أحد النجوم الذين مروا على البريميرليغ وهو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

19/8/2021

ليفربول يحتفي بأول أهداف صلاح مع الريدز

احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بذكرى تسجيل النجم المصري محمد صلاح أول أهدافه في أول ظهور رسمي له مع الريدز عام 2017، وذلك قبل يوم واحد على انطلاق مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

12/8/2021

كم يجني صلاح من منشوراته بموقع إنستغرام؟

كشفت دراسة أجرتها وكالة بريطانية عن أن النجم المصري لنادي ليفربول محمد صلاح يحتل المركز 15 ضمن قائمة تضم 30 لاعب كرة قدم حصلوا على أكبر قدر من المداخيل من منشوراتهم الترويجية في موقع إنستغرام.

9/6/2021
المزيد من كرة قدم

كومان يبرر أول تعثر لبرشلونة: المنافسون يتحلون بالشجاعة بعد رحيل ميسي

كومان اعتبر أن نتيجة التعادل مع أتلتيك بلباو كانت عادلة (غيتي)

بالفيديو.. لماذا لا يحاول أي ناد التعاقد مع محمد صلاح رغم تألقه؟

صلاح يحتفل بهدفه الأول هذا الموسم (رويترز)

بالفيديو.. الرجاء المغربي يتوج بكأس العرب للأندية على حساب الاتحاد السعودي

لاعبا الرجاء يحتفلان بأحد أهداف فريقهما الأربعة (مواقع التواصل)

بالفيديو.. ممفيس ديباي ينقذ برشلونة من أول هزيمة في الدوري الإسباني بهدف رائع

لاعبو برشلونة يحتفلون مع ديباي (يمين) بهدف التعادل (غيتي)
الأكثر قراءة
logo

شهادة ضابط أميركي: ماذا تعلَّمت من التجسُّس على طالبان؟

logo

رحلة إلى سدّ يأجوج ومأجوج.. ماذا تعرف عن مغامرة سَلَام الترجمان قبل ألف عام؟

هل تلقيتِ هذه النصيحة من قبل؟.. لماذا يجب وضع ملعقة خشبية على الطنجرة خلال طهي الحساء أو المعكرونة؟

وضع ملعقة خشبية على أواني الطهي يمنع محتوياتها من التسرب إلى الموقد (غيتي)

ترامب يهاجم بايدن وبلير ينتقد "التخلي الغربي" عن أفغانستان

دونالد ترامب (يمين) وتوني بلير (وسط) وجو بايدن (وكالات)