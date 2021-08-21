ذكرت تقارير صحفية أن السلطات البرازيلية كشفت تورط لاعب سابق لنادي مانشستر يونايتد مع مجموعة إجرامية والقيام بعمليات غسل أموال.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية عن تقارير محلية في البرازيل أن أندرسون اللاعب السابق لمانشستر يونايتد، يخضع ضمن مجموعة من 8 أشخاص للتحقيق من قبل المدعي العام في مخطط مصمم لتحويل 35 مليون ريال برازيلي (نحو 6.4 ملايين دولار) وغسل الأموال باستخدام العملات المشفرة.

وذكرت المصادر أن الأفراد الخاضعين للتحقيق متهمون بارتكاب جرائم من بينها السرقة والانتماء إلى منظمة إجرامية وغسل الأموال.

يعود التحقيق إلى أكثر من عام، عندما أصدر المدعي العام 13 أمرا بالتفتيش والمصادرة في منطقة بورتو أليغري. وكانت شقة أندرسون أحد المباني التي تم تفتيشها.

وتوصل التحقيق إلى أن المتورطين اختلسوا الأموال من حساب مصرفي لشركة كبيرة عبر 11 تحويلا إلكترونيا إلى 6 شركات في 4 ولايات برازيلية، وتم بعد ذلك غسل الأموال داخل البرازيل وخارجها عبر العملات المشفرة.

ودافع أندرسون عن نفسه ورفض التهم الموجهة إليه، وقال إنه يستثمر في العملات المشفرة منذ عام 2019، وأكد أن شركته باعت عملات بتكوين إلى إحدى الشركات، وشدد على أنه لا يعرف أن أموال تلك الشركة جاءت من مصادر غير قانونية.

وقال خوليو سيزار كوتينيو جونيور، محامي أندرسون، إن اللاعب السابق "سيثبت أنه كان ضحية وليس مشاركا".

وبدأ أندرسون (33 عاما) مسيرته مع نادي غريميو البرازيلي في عام 2006 قبل أن ينتقل إلى بورتو بعد ذلك بعامين ثم إلى يونايتد.

قضى أندرسون 7 سنوات مع يونايتد وسجل هدفا في الفوز بركلات الترجيح على تشلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2008.

بعد رحيله عن يونايتد في 2015، عاد إلى مدينته الأصلية لينضم إلى إنترناسيونال غريم غريميو الشرس، واعتزل كرة القدم عام 2020 بعد أن أمضى عامين مع نادي أضنة دميرسبور التركي.