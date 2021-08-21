كلوب يتحدث عن تجديد عقد محمد صلاح

قال مدرب ليفربول يورغن كلوب إن النادي بدأ التفاوض مع المهاجم المصري محمد صلاح بشأن توقيع عقد جديد.

ويتبقى عامان في عقد صلاح -الذي انضم إلى ليفربول من روما الإيطالي في 2017- الحالي مع النادي الإنجليزي.

ويُعدّ النجم المصري أحد أبرز اللاعبين في تشكيلة كلوب، وقد سجل 126 هدفا في جميع المسابقات وأسهم في فوز الفريق بالدوري الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وأبلغ كلوب موقع النادي على الإنترنت "أنا أتابع كل شيء تقريبا في النادي؛ ربما تعقد بعض المفاوضات من دوني، هذا من الممكن وقوعه، لكن بصرف النظر عن ذلك أعرف كل ما يحدث في هذا الشأن".

وأضاف "من الواضح أن صلاح يمر بلحظة جيدة حقا في مسيرته من حيث الأداء والحالة المزاجية، عندما تكون هناك مفاوضات فهي قائمة بالفعل، وعندما يكون هناك قرار سنعلنه".

وأضاف المدرب الألماني "حتى ذلك الحين، من المهم فقط التركيز على كيفية عمل كل الأطراف مع بعضها بعضا في مثل هذه الأشياء. مع تبقي عامين على نهاية عقده، يمكنك أن تتخيل أنه توجد مفاوضات.. هذا كل شيء".

وجدّد ليفربول أخيرا عقود لاعب الوسط فابينيو وحارس المرمى أليسون، والمدافعين فيرجيل فان دايك وترينت ألكسندر-أرنولد لفترات طويلة، في حين قال كلوب الأسبوع الماضي إن القائد جوردان هندرسون من المرجح أن يمدد عقده الحالي.

ويستضيف ليفربول فريق بيرنلي في ثاني مباريات الفريقين في الدوري الممتاز في وقت لاحق اليوم السبت.