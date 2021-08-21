زادت صفقة انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، شعبية النادي الفرنسي على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ضخم، وذلك بسبب القاعدة الجماهيرية الكبيرة التي يحظى بها أسطورة برشلونة السابق.
باريس سان جيرمان يواصل انتصاراته في الدوري الفرنسي بفوز مثير على بريست
أحبط فريق باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم انتفاضة متأخرة لمضيفه بريست ليفوز 4-2 في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، محققا العلامة الكاملة.
ورفع سان جيرمان رصيده إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، وذلك رغم عدم مشاركة نجمه الجديد ليونيل ميسي، الذي فضل المدرب تأجيل ظهوره الأول بالدوري الفرنسي.
في حين تجمد رصيد بريست عند نقطتين فقط.
وتقدم أندير هيريرا وكيليان مبابي لسان جيرمان في الدقيقتين 23 و36، لكن فرانك هونورات قلص النتيجة لبريست قبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول.
وأعاد إدريسا غاي فارق الهدفين لسان جيرمان، لكن صاحب الملعب انتفض في نهاية الشوط الثاني، ونجح في تسجيل هدف تقليص النتيجة في الدقيقة 85 عن طريق ستيف مونييه.
⚽️هدف بماركة دي ماريا #الدوري_الفرنسي #باريس_سان_جيرمان_بريست pic.twitter.com/GijdGAOhZ4
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 20, 2021
وسرعان ما استعاد سان جيرمان السيطرة وأحبط انتفاضة منافسه بهدف رائع من هجمة مرتدة أنهاها آنخيل دي ماريا بلمسة فنية، لتسكن الشباك في الدقيقة 90.