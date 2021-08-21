أحبط فريق باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم انتفاضة متأخرة لمضيفه بريست ليفوز 4-2 في افتتاح الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، محققا العلامة الكاملة.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 9 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، وذلك رغم عدم مشاركة نجمه الجديد ليونيل ميسي، الذي فضل المدرب تأجيل ظهوره الأول بالدوري الفرنسي.

في حين تجمد رصيد بريست عند نقطتين فقط.

وتقدم أندير هيريرا وكيليان مبابي لسان جيرمان في الدقيقتين 23 و36، لكن فرانك هونورات قلص النتيجة لبريست قبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول.

وأعاد إدريسا غاي فارق الهدفين لسان جيرمان، لكن صاحب الملعب انتفض في نهاية الشوط الثاني، ونجح في تسجيل هدف تقليص النتيجة في الدقيقة 85 عن طريق ستيف مونييه.

وسرعان ما استعاد سان جيرمان السيطرة وأحبط انتفاضة منافسه بهدف رائع من هجمة مرتدة أنهاها آنخيل دي ماريا بلمسة فنية، لتسكن الشباك في الدقيقة 90.