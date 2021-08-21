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غوارديولا يسخر من تكهنات بتعاقد مانشستر سيتي مع ليفاندوفسكي

غوارديولا يسقط نفسه على الأرض خلال إحدى مباريات الموسم الماضي (وكالة الأناضول)
غوارديولا يسقط نفسه على الأرض خلال إحدى مباريات الموسم الماضي (وكالة الأناضول)
20/8/2021

سخر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي من سؤال عن اهتمام محتمل بالتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، وقال اليوم الجمعة إنه سيكون سعيدا إذا انتهت فترة الانتقالات الآن.

وذكرت محطة سكاي سبورتس أن المهاجم البولندي، الذي تعاقد معه غوارديولا حين كان يقود بايرن، يتطلع لتحد جديد مع فريق آخر من الصفوة في أوروبا.

ورد المدرب الإسباني ساخرا "السؤال التالي" ثم أضاف "ليفاندوفسكي لاعب مهم في بايرن ميونخ وسيبقى هناك. لن أتحدث عن فترة الانتقالات مع تبقي 11 يوما".

ويبدو بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أكثر حرصا على ضم هاري كين مهاجم توتنهام الراغب في حصد ألقاب بمسيرته.

وعن شعوره بالرضا عن التشكيلة الحالية قال غوارديولا "بالتأكيد أنا أكثر من سعيد. لدينا نفس فريق الموسم الماضي باستثناء سيرجيو (أغويرو) وجاك غريليش".

وانتقل الأرجنتيني أغويرو، هداف سيتي التاريخي، إلى برشلونة بينما انضم غريليش من أستون فيلا في صفقة قياسية بالدوري بلغت 100 مليون جنيه إسترليني (136.02 مليون دولار).

وأشار غوارديولا إلى أن لاعب الوسط البلجيكي كيفن دي بروين لم يتدرب اليوم الجمعة، ليثير الشكوك حول مشاركته أمام نوريتش سيتي الصاعد للأضواء غدا السبت.

وأوضح أن "كيفن يعاني من مشكلة في الكاحل وسنقيّم حالته غدا".

وتعافى زميله في خط الوسط إيلكاي غندوغان من مشكلة بالكتف.

وتابع المدرب "بقية اللاعبين في حالة جاهزية باستثناء فيل فودن".

وخسر سيتي المباراة الافتتاحية له بالدوري 1-صفر أمام توتنهام، لذا لن يعتبر غوارديولا نوريتش صيدا سهلا.

وقال "دانييل (فاركه) مدرب استثنائي وأستمتع بمشاهدة مباريات هذا الفريق وسنواجه منافسا متميزا، لكننا في الوقت نفسه سعداء باللعب أخيرا وسط جماهيرنا في ملعب الاتحاد واللاعبون يتحسنون أسبوعيا".

المصدر : رويترز
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