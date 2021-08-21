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أليغري يعلن الموقف النهائي لرونالدو من يوفنتوس

أليغري (يسار) يوجّه رونالدو في إحدى مباريات الكالتشيو في 2018 (رويترز)
أليغري (يسار) يوجّه رونالدو في إحدى مباريات الكالتشيو في 2018 (رويترز)
21/8/2021-|آخر تحديث: 21/8/202106:34 PM (مكة المكرمة)

قال مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم ماسيميليانو أليغري إن المهاجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو أبلغه أنه سيستمر في النادي، وهي خطوة يعتقد المدرب أنها ستضمن له تسجيل عدد كبير من الأهداف.

وتحدثت تقارير عن إمكانية انتقال رونالدو (36 عاما) خلال الصيف الحالي. وتحدث البعض عن عودته إلى ناديه السابق ريال مدريد، في حين قال آخرون إنه سينضم إلى مانشستر سيتي بطل إنجلترا.

وعن رونالدو، قال أليغري في مؤتمر صحفي قبل مباراة فريقه الأولى في الموسم الجديد للدوري الإيطالي في ملعب أودينيزي غدا الأحد، "دائما كان يتدرب جيدا وقرأت عن هذه الأقاويل في الصحف. لم يسبق له أن أبلغنا أنه يرغب في الرحيل".

وأضاف أليغري "رونالدو أبلغني أنه مستمر في يوفنتوس. هو يمثل إضافة طيبة بالنسبة لنا لأن وجوده يضمن لنا عددا كبيرا من الأهداف".

وعاد أليغري لتدريب يوفنتوس للمرة الثانية عندما تولى المهمة خلفا لسلفه أندريا بيرلو الذي احتل الفريق تحت قيادته المركز الرابع في نهاية الموسم الماضي.

وخلال مسيرته السابقة مع النادي، نجح أليغري على مدى 5 مواسم من 2014 حتى 2019 في حصد لقب الدوري 5 مرات والحصول على كأس إيطاليا 4 مرات، إلى جانب الوصول إلى نهائي دوري الأبطال مرتين.

وقال أليغري أيضا "لا بد أن هناك بعض الشكوك والغموض حولي، وهذا يجلب المزيد من الاهتمام والتركيز حتى وإن سارت الأمور بشكل جيد".

وأضاف "في هذا العام سنكون كما كنا في كل عام. ويوفنتوس سيسعى لتحقيق الفوز بجميع البطولات.. الفوز يتطلب الحفاظ على استقرار المستوى".

وأردف "علينا أن ندرك أن الفوز بدوري إيطاليا يتطلب عملا يوميا على المستوي البدني والفني والذهني".

المصدر : رويترز

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