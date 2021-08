أعلن نادي تشلسي قبل أيام عن التعاقد مع لاعبه السابق روميلو لوكاكو قادما من إنتر ميلان الإيطالي بصفقة قياسية بلغت 135 مليون دولار. وكان الدولي البلجيكي قد غادر البلوز عام 2014 عندما كان في الـ21 من عمره بعد أن أخفق في حجز مكانه بين نجوم الفريق، قبل أن يعود إليه كأحد أفضل المهاجمين في العالم.

ورصد تقرير نشره موقع "سبورتس كيدا" (sportskeeda) صفقات مماثلة في عالم كرة القدم للاعبين غادروا أنديتهم كلاعبين عاديين وعادوا إليها نجوما بعقود ضخمة.

انضم هاتشيسون لنادي وست هام يونايتد عام 1994 تحت قيادة المدرب هاري ريدناب، وأحرز هدفا في أول ظهور له مع الهامرز، لكنه لم يحجز مكانا أساسيا في الفريق بسبب قلة انضباطه وتصرفاته خارج الملعب. بعد موسمين مع وست هام، انتقل إلى شيفيلد يونايتد، قبل أن يتألق لاحقا مع ناديي إيفرتون وسندرلاند.

#OnThisDay in 1999, Big Don Hutchinson scored the winner for Scotland against England at Wembley. Soaring through the air above Tony Adams, David Seaman does his best but cannot stop Don.pic.twitter.com/NENQvlGogW

