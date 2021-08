لقي لاعب منتخب أفغانستان للشباب زكي أنواري، مصرعه إثر سقوطه من طائرة أميركية أثناء محاولته الفرار من بلاده، بعد إعلان حركة طالبان سيطرتها على كابل.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة في أفغانستان، أمس الخميس، وفاة أنواري (19 عاما) وقالت إنه كان ضمن "مئات الشباب الذي حاولوا مغادرة البلاد عبر تسلق طائرات الجيش الأميركي".

وتحدثت تقارير محلية عن العثور على أشلاء من جثة أنواري في غرفة معدات هبوط طائرة من طراز "بوينغ سي-17" التابعة للقوات الجوية الأميركية.

17-year-old Zaki Anwari, a member of Afghanistan's youth soccer team, was among the people who died desperately trying to cling to a U.S. military plane leaving Kabul. “He had no hope and wanted a better life," a sports official said, confirming his death. https://t.co/ujrTNzv7xr

— The New York Times (@nytimes) August 20, 2021