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مصرع لاعب أفغاني إثر سقوطه من طائرة أميركية

20/8/2021

لقي لاعب منتخب أفغانستان للشباب زكي أنواري، مصرعه إثر سقوطه من طائرة أميركية أثناء محاولته الفرار من بلاده، بعد إعلان حركة طالبان سيطرتها على كابل.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة في أفغانستان، أمس الخميس، وفاة أنواري (19 عاما) وقالت إنه كان ضمن "مئات الشباب الذي حاولوا مغادرة البلاد عبر تسلق طائرات الجيش الأميركي".

وتحدثت تقارير محلية عن العثور على أشلاء من جثة أنواري في غرفة معدات هبوط طائرة من طراز "بوينغ سي-17" التابعة للقوات الجوية الأميركية.

وشهد مطار العاصمة الأفغانية كابل فوضى عارمة منذ الأحد الماضي عقب إعلان طالبان سيطرتها على العاصمة كابل.

وحاول آلاف الأفغان الهروب على متن طائرات الجيش الأميركي التي كانت مخصصة لنقل الرعايا الأميركيين، والأفغان الذين تعانوا مع الجيش الأميركي خلال سنوات حربه في أفغانستان.

المصدر : وكالات

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