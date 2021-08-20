صورة مصطفى محمد تثير غضب جماهير الزمالك

أثار المهاجم المصري مصطفى محمد غضب جماهير نادي الزمالك المصري بعد نشره صورة عبر حسابه بموقع تويتر.

وشارك محمد صورة لنجله بقميص نادي غلطة سراي التركي الذي يلعب في صفوفه حاليا على سبيل الإعارة من الزمالك.

وظهر الطفل في الصورة وهو يرتدي نفس رقم والده (31) مع نادي غلطة سراي، واسمه مكتوب على القميص "عدي".

وهاجم بعض عشاق نادي الزمالك اللاعب بسبب تخليه عن انتمائه الأصلي والنادي الذي أوصله إلى العالمية، على حد وصفهم.

وعلق أحد المغردين الغاضبين على الصورة قائلا "ابق هناك طالما ابنك أصبح تركيا، لا نريدك ثانية"، فيما قال آخر "العاق يلبس ابنه قميص غلطة سراي وليس الزمالك".

خليك بقي هناك طالما إبنك بقي تركي مش عايزينك تاني https://t.co/rRPlTaGhe2 — Atef mohamed (@Atefmohamedhas2) August 20, 2021

العاق ملبسه تيشرت جالاتا سراي وملبسوش الزمالك https://t.co/wGWzRdyhWa — Hema Gamal (@HemaGam40845001) August 19, 2021

افتكرنا هتلبسه تيشيرت النادي اللي عملك وخلاك تحترف وتقعد دكه دلوقتي https://t.co/KdsdEmKOKi — nada 1911🇦🇹🏹 (@zmalakwya) August 19, 2021

ووصف بعض المغردين اللاعب بأنه "ناكر للجميل"، مستنكرين تغيير انتمائه للنادي التركي، حيث كتب مغرد "انتماء تركي، شكرا وربنا يوفقك".

يذكر أن غلطة سراي تعاقد مع مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف مقابل مليوني دولار، على أن يدفع 4 ملايين دولار لنادي الزمالك في حال تفعيل بند شراء عقد اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة ليكون الإجمالي 6 ملايين دولار.

انتماء تركى شكرا ياسهم ربنا يوفقك https://t.co/mbulANV01k — Rami Youssef™ (@Rami_1911) August 19, 2021

ده انت ناكر الجميل صحيح يعنى بدل ماتعلم ابنك انتماء النادى اللى شهرك معلمه انتماء النادى اللى خسفك الارض https://t.co/rDTRImw1bd — Fatma Elsheikh (@Fatmakhaled1911) August 19, 2021

الف مبروك و يتربي في عزك

بس مش كان اولي يتصور بتي شيرت الملكي و لا ايه يا كابتن 🙂 https://t.co/rLP8ylH6QT — Ahmed (@Fotch85) August 19, 2021