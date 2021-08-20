البث الحي
كرة قدم

صورة مصطفى محمد تثير غضب جماهير الزمالك

مصطفى محمد يلعب مع غلطة سراي معارا من نادي الزمالك (رويترز)
مصطفى محمد يلعب مع غلطة سراي معارا من نادي الزمالك (رويترز)
20/8/2021

أثار المهاجم المصري مصطفى محمد غضب جماهير نادي الزمالك المصري بعد نشره صورة عبر حسابه بموقع تويتر.

وشارك محمد صورة لنجله بقميص نادي غلطة سراي التركي الذي يلعب في صفوفه حاليا على سبيل الإعارة من الزمالك.

وظهر الطفل في الصورة وهو يرتدي نفس رقم والده (31) مع نادي غلطة سراي، واسمه مكتوب على القميص "عدي".

وهاجم بعض عشاق نادي الزمالك اللاعب بسبب تخليه عن انتمائه الأصلي والنادي الذي أوصله إلى العالمية، على حد وصفهم.

وعلق أحد المغردين الغاضبين على الصورة قائلا "ابق هناك طالما ابنك أصبح تركيا، لا نريدك ثانية"، فيما قال آخر "العاق يلبس ابنه قميص غلطة سراي وليس الزمالك".

ووصف بعض المغردين اللاعب بأنه "ناكر للجميل"، مستنكرين تغيير انتمائه للنادي التركي، حيث كتب مغرد "انتماء تركي، شكرا وربنا يوفقك".

يذكر أن غلطة سراي تعاقد مع مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف مقابل مليوني دولار، على أن يدفع 4 ملايين دولار لنادي الزمالك في حال تفعيل بند شراء عقد اللاعب بعد نهاية فترة الإعارة ليكون الإجمالي 6 ملايين دولار.

 

المصدر : وكالة سند

حول هذه القصة

30 مليون تركي وراءه.. جماهير غلطة سراي تهاجم لاعب الأهلي السابق دفاعا عن مصطفى محمد

شهد تويتر حربا كلامية وصلت لحد التهديد بسبب تصريحات اعتبرتها جماهير نادي غلطة سراي تقليلا من لاعبه الجديد المتألق مصطفى محمد نجم الفريق التركي المنضم إليه حديثا قادما من نادي الزمالك المصري.

18/2/2021
المزيد من كرة قدم

أحدثهم لوكاكو.. 5 لاعبين عادوا إلى أنديتهم السابقة بصفقات قياسية

العثور على جزء من أشلائه.. مصرع لاعب كرة قدم أفغاني بعد سقوطه من طائرة في كابل

اتفاقية موسعة.. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يبث جميع بطولات الأندية والمنتخبات عبر الإنترنت

شعار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (الجزيرة)

أوضح موقف مبابي من ريال مدريد.. بوكيتينو يفتح الباب أمام ميسي لخوض مباراته الأولى بالدوري الفرنسي غدا

ميسي أصبح جاهزا للظهور مع سان جيرمان بالدوري الفرنسي (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة
logo

مقبرة الإمبراطوريات.. حين سحق الأفغان جيوش بريطانيا العظمى

الحياة قبل اختراع العراقيين للصابون.. لماذا كان ملوك أوروبا يخشون الاستحمام؟

البابليون القدماء هم من اخترعوا الصابون والأدلة على ذلك هي أوان طينية بابلية مؤرخة في 2800 قبل الميلاد (بيكسابي)

جمهوريون يطالبون بكشف الأسلحة.. طائرات وبنادق ونظارات ليلية غنيمة طالبان من الجيش الأميركي

عربات عسكرية أميركية في مطار كابل (رويترز)

أفغانستان.. طالبان توسع دائرة المشاورات وتجري محادثات مع شيوخ العشائر ونشطاء المجتمع المدني

مسلحو طالبان داخل القصر الرئاسي بعد دخولهم كابل منتصف الشهر الجاري (مواقع التواصل الإجتماعي)