ريال مدريد يحتفي بتجديد عقد كريم بنزيمة
كتب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إحدى تغريدات تمديد عقده مع ريال مدريد الإسباني، قبل نشرها على حساب النادي الرسمي على تويتر.
وأعلن ريال مدريد -في بيان رسمي اليوم الجمعة- اتفاقه مع بنزيمة على تمديد عقد اللاعب، بحيث سيبقى مرتبطا بالنادي للموسمين المقبلين حتى 30 يونيو/حزيران 2023.
🎩 𝑴𝒐𝒏𝒔𝒊𝒆𝒖𝒓 @Benzema 🎩
✨ لا يحتاج إلى مقدمة #Benzema2023 pic.twitter.com/xXPpgbbuMx
— Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) August 20, 2021
👍 Cómo pasa el tiempo… 👊#Benzema2023 pic.twitter.com/ZOooy0rbKI
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 20, 2021
ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد تغريدة فيها صورتان لبنزيمة بقميص ريال مدريد، الأولى قديمة منذ انضمامه للنادي عندما كان شابا.
🖊🇫🇷 كريم @Benzema يجدد عقده مع @realmadridarab
إلى غاية 2023 ! #LaLigaSantander pic.twitter.com/G0DBjksujs
— LaLiga (@LaLigaArab) August 20, 2021
وكانت الصورة الأخرى من احتفال بنزيمة الأخير بأحد أهدافه مع الملكي بالدوري الإسباني، معلقا عليها "مع مرور الوقت"، وكتب أسفل التعليق وسم "#Benzema2023".
🇫🇷 @Benzema
🎯 Delantero
🔢 Nº 9
📲 Admin del @RealMadrid 😂#Benzema2023 pic.twitter.com/NVy33S0XJ8
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 20, 2021
واتضح لاحقا من خلال فيديو آخر نشره ريال مدريد على تويتر أن الذي كتب الوسم في التغريدة قبل نشرها هو بنزيمة ذاته، بعد التوقيع على تمديد عقده، وكتب عليه "المهاجم بنزيمة يدير حساب ريال مدريد".
✍️ #Benzema2023 pic.twitter.com/vsLNamfatA
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 20, 2021
ولم يعلن ريال مدريد تفاصيل العقد الجديد، لكن تقارير صحفية ذكرت أن ريال مدريد يحصن بنزيمة بوضع شرط جزائي في العقد قيمته مليار يورو.
يذكر أن المهاجم الفرنسي المتألق في آخر عامين افتتح سجله التهديفي مع ريال مدريد في أولى مباريات الموسم بالدوري الإسباني لكرة القدم يوم السبت الماضي بتسجيل هدفين في المباراة التي فاز بها الملكي على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 4-1.
Comunicado Oficial: Benzema.#Benzema2023
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 20, 2021