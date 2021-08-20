كتب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة إحدى تغريدات تمديد عقده مع ريال مدريد الإسباني، قبل نشرها على حساب النادي الرسمي على تويتر.

وأعلن ريال مدريد -في بيان رسمي اليوم الجمعة- اتفاقه مع بنزيمة على تمديد عقد اللاعب، بحيث سيبقى مرتبطا بالنادي للموسمين المقبلين حتى 30 يونيو/حزيران 2023.

ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد تغريدة فيها صورتان لبنزيمة بقميص ريال مدريد، الأولى قديمة منذ انضمامه للنادي عندما كان شابا.

وكانت الصورة الأخرى من احتفال بنزيمة الأخير بأحد أهدافه مع الملكي بالدوري الإسباني، معلقا عليها "مع مرور الوقت"، وكتب أسفل التعليق وسم "#Benzema2023".

واتضح لاحقا من خلال فيديو آخر نشره ريال مدريد على تويتر أن الذي كتب الوسم في التغريدة قبل نشرها هو بنزيمة ذاته، بعد التوقيع على تمديد عقده، وكتب عليه "المهاجم بنزيمة يدير حساب ريال مدريد".

ولم يعلن ريال مدريد تفاصيل العقد الجديد، لكن تقارير صحفية ذكرت أن ريال مدريد يحصن بنزيمة بوضع شرط جزائي في العقد قيمته مليار يورو.

يذكر أن المهاجم الفرنسي المتألق في آخر عامين افتتح سجله التهديفي مع ريال مدريد في أولى مباريات الموسم بالدوري الإسباني لكرة القدم يوم السبت الماضي بتسجيل هدفين في المباراة التي فاز بها الملكي على مضيفه ديبورتيفو ألافيس 4-1.