أثار فوز اللاعب المصري عماد أشرف على نظيره الإسرائيلي ببطولة العالم للمصارعة الرومانية للشباب جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبره تطبيعا ومن احتفى بفوزه "الكاسح".

واكتسح أشرف في الدور ثمن النهائي لوزن تحت 77 كلغم المصارع الإسرائيلي ديفيد زهايتوميرسكي بخمس نقاط مقابل لا شيء، ثم فاز على مصارع أرميني 5-1 في الدور ربع النهائي.

وشارك رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للحظة فوز اللاعب، معبرين عن فخرهم بالفوز الكبير الذي حققه المصارع المصري.

عماد أشرف 🇪🇬يهزم لعب الكيان الصهيوني ٠/٥ pic.twitter.com/F4uxoiXVjy — Karam Ashraf Ali (@KaramAshrafAli) August 20, 2021

وفي المقابل، قال مغردون إن مواجهة أشرف للاعب الإسرائيلي هي نوع من أنواع التطبيع الرياضي الذي يعد أمرا مرفوضا.

بيقلك اللاعب المصري عماد اشرف يفوز علي لاعب صهيوني ويتأهل لربع نهائى بطولة العالم للمصارعة الرومانيه للشباب. بينمالاعب الشطرنج الموريتاني عبدالرحيم ولد الطالب14عاماينسحب من بطولة العالم للشطرنج، بعد أن وضعته القرعة في مواجهة خصم إسرائيلي،وسط إشادة واسعة بموقفه على مواقع التواصل pic.twitter.com/hautuCv5Ex — محمد حسن (@mhassanm515) August 20, 2021

ووسط هذا الجدل، خسر المصارع المصري أمام نظيره النرويجي اليوم الجمعة في الدور نصف النهائي ليخوض لقاء الترضية مساء غد السبت.

بيقلك اللاعب المصري عماد اشرف يفوز علي لاعب صهيوني ويتأهل لربع نهائى بطولة العالم للمصارعة الرومانيه للشباب. ده شكل من اشكال التطبيع الرياضي كل التطبيع مرفوض — محمد حسن (@mhassanm515) August 20, 2021

عماد اشرف كسب اللاعب الاسرائيلي في بطولة العالم للشباب و بدل ما الناس تروح تباركله و تشجعه دخلوا شتموه و هزقوه عشان منسحبش — أيمن (@__07775000) August 20, 2021

عاجل

🟥🟥الله اكبر 💪💪💪🇪🇬🇪🇬🇪🇬

فوز عماد أشرف على لاعب الكيان الصهيونى فى بطولة العالم للمصارعة الرومانية للشباب 💪💪

عدم الإستسلام لهم شرف و تحطيمهم إيمان 💪 pic.twitter.com/vxptBcWJC1 — A-M Badawy ع-م بدوي (@AMBadawy2) August 20, 2021