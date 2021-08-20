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اتهامات بالتطبيع لمصارع مصري يكتسح منافسه الإسرائيلي في بطولة العالم

بساط المصارعة الرومانية (مواقع التواصل)
بساط المصارعة الرومانية (مواقع التواصل)
20/8/2021

أثار فوز اللاعب المصري عماد أشرف على نظيره الإسرائيلي ببطولة العالم للمصارعة الرومانية للشباب جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبره تطبيعا ومن احتفى بفوزه "الكاسح".

واكتسح أشرف في الدور ثمن النهائي لوزن تحت 77 كلغم المصارع الإسرائيلي ديفيد زهايتوميرسكي بخمس نقاط مقابل لا شيء، ثم فاز على مصارع أرميني 5-1 في الدور ربع النهائي.

وشارك رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للحظة فوز اللاعب، معبرين عن فخرهم بالفوز الكبير الذي حققه المصارع المصري.

وفي المقابل، قال مغردون إن مواجهة أشرف للاعب الإسرائيلي هي نوع من أنواع التطبيع الرياضي الذي يعد أمرا مرفوضا.

 

ووسط هذا الجدل، خسر المصارع المصري أمام نظيره النرويجي اليوم الجمعة في الدور نصف النهائي ليخوض لقاء الترضية مساء غد السبت.

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند

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