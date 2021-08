ذكرت تقارير رياضية أن فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنفقت خلال فترة الانتقالات لهذا الصيف أموالا أكثر مما أنفقته فرق الدوري الإيطالي والإسباني والألماني مجتمعة.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الرياضية أن أندية البريميرليغ أنفقت ما يتجاوز مليار يورو حتى اللحظة في سوق الانتقالات الصيفية، في حين أن باقي أندية الدوريات الأوروبية الكبرى لم يتجاوز قيمة إنفاقها 940 مليون يورو مجتمعة.

ووفق ما صفنت الشبكة الرياضية، فإن أندية البريميرليغ أنفقت ما مجموعه 1.02 مليار يورو، وذلك قبل إعلان صفقة انتقال النرويجي مارتن أوديغارد من ريال مدريد إلى أرسنال الإنجليزي اليوم الجمعة.

وجاءت صفقات الكالتشيو الإيطالي في المركز الثاني بفارق كبير جدا عن الدوري الإنجليزي، حيث بلغ مجموع صفقات أنديته 446.6 مليون يورو، في حين حل البوندسليغا في المركز الثالث بتعاقدات بلغت 340.3 مليون يورو.

ويوجد الدوري الإسباني رابعا بقيمة تعاقدات هي الأقل في الدوريات الكبرى بقيمة بلغت 152.3 مليون يورو فقط حتى الآن.

تفاعل جماهيري

وتفاعل مغردون مع هذه الأرقام المتفاوتة، التي شهدت تفوقا كبيرا للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث رأى عدد كبير منهم أن أندية إنجليزية لوحدها أنفقت على تعاقدات بقيمة أكبر من كل أندية الليغا هذا الصيف.

واعتبر آخرون أن التسويق الكبير للبريميرليغ حول العالم والأموال التي تحققها الأندية من عائدات البث وغيرها، ورغبة كل اللاعبين في اللعب بالدوري الإنجليزي، كلها عوامل تساعد في رؤية مثل هذه الأرقام الكبيرة في تعاقدات الأندية الإنجليزية.

