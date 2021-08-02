طلب الرأفة وأحلام سعيدة.. هذه أحدث تطورات تجديد ميسي مع برشلونة

قال جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة إن مفاوضات تجديد العقد تتقدم بشكل جيد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وانتهى عقد ميسي في نهاية يونيو/حزيران الماضي وأصبح لاعبا حرا الآن. لكن وسائل إعلام إسبانية أشارت إلى أن برشلونة عرض عليه التجديد لخمس سنوات مع خفض راتبه.

وأشارت تلك المصادر إلى أن تأخر الإعلان عن صفقة التجديد تعود لقيود اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني التي تفرض على النادي الكتالوني التخلص من بعض اللاعبين وتقليص كتلة الأجور قبل إضافة قيمة العقد الجديد لميسي إلى ميزانية الفريق.

وقال لابورتا خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "نفعل كل شيء ممكن وتتقدم المفاوضات على نحو جيد. تمضي الأمور في الإطار الذي توقعناه ولا نزال في مناقشات".

وأضاف "يريد ليونيل البقاء في برشلونة وسنبذل كل جهد ممكن والأولوية له للبقاء هنا، ولأنه أفضل لاعب في العالم يجب أن نشعر بالامتنان لذلك. لدي أحلام سعيدة عن ميسي كل ليلة وأتمنى أن تستمر".

وأضاف لابورتا أنه لا ينبغي وقوع مشاكل تتعلق بتسجيل اللاعبين الجدد، لكنه طالب الدوري الإسباني بمزيد من المرونة بخصوص قواعد اللعب المالي النظيف بعد جائحة كوفيد-19.

وواصل "يمكننا تسجيل كل اللاعبين الذين أحضرناهم في حدود اللعب المالي النظيف. نريد من رابطة الدوري الإسباني -إن كان هذا ممكنا- المزيد من المرونة. نريد ضم لاعب آخر أو اثنين".