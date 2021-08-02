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إيقاف لاعب منتخب مصر الأولمبي بسبب الإساءة لعاملة في فندق

الاتحاد المصري لكرة القدم: تم التحقيق بعد المباراة واحتواء الأمر حرصا على التركيز وتوفير الاستقرار لبقية اللاعبين (غيتي)
الاتحاد المصري لكرة القدم: تم التحقيق بعد المباراة واحتواء الأمر حرصا على التركيز وتوفير الاستقرار لبقية اللاعبين (غيتي)
2/8/2021

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الاثنين إيقاف عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي، للتحقيق معه بسبب سوء السلوك في ألعاب طوكيو.

وقال الاتحاد -في بيان على موقعه- إنه "في أثناء وجود المنتخب الأولمبي في اليابان وقبل المباراة الثانية بساعات قليلة تلقينا شكوى من فندق الإقامة ضد اللاعب عبد الرحمن مجدي، فحواها الإساءة إلى إحدى العاملات بالفندق، وعلى الفور تم استبعاد اللاعب نهائيا رغم تأكيده أنه لم يقصد أي إساءة".

وأضاف الاتحاد "تم التحقيق بعد المباراة واحتواء الأمر حرصا على التركيز وتوفير الاستقرار لبقية اللاعبين، وانتقلنا إلى بلدة أخرى لخوض المباراة الثالثة أمام أستراليا، ثم إلى القرية الأولمبية في طوكيو لخوض مباراة دور الثمانية، ثم توجهنا نحو المطار ومنه إلى القاهرة.. بعد عودة الفريق قررنا إيقاف اللاعب عبد الرحمن مجدي إلى حين انتهاء التحقيق معه واتخاذ القرار النهائي بشأنه وذلك لعدم التزامه وخرقه القواعد".

وكان شوقي غريب مدرب منتخب مصر قد أثار جدلا واسعا قبل الأولمبياد باختيار مجدي ضمن قائمة المسافرين إلى طوكيو رغم عدم مشاركته مع ناديه الإسماعيلي بسبب إصابة طويلة.

وعاد منتخب مصر إلى القاهرة بعد الخروج من منافسات كرة القدم من ربع النهائي بالهزيمة أمام البرازيل بهدف نظيف.

المصدر : وكالات

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