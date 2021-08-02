إيطاليا بطلة أوروبا والأرجنتين بطلة أميركا الجنوبية.. أميركا تهزم المكسيك وتتوج بلقب الكأس الذهبية

انتزع المنتخب الأميركي لكرة القدم لقب بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي) التي أقيمت على أرضه، بعدما حقق انتصارا صعبا وتغلب على نظيره المكسيكي بهدف نظيف صباح اليوم الاثنين في المباراة النهائية للبطولة.

وظل التعادل السلبي قائما طوال المباراة، ليخوض الفريقان وقتا إضافيا كاد أيضا أن ينتهي بالتعادل، لكن المنتخب الأميركي خطف الهدف الحاسم في الدقيقة الـ117، بتوقيع مايلز روبنسون الذي ارتقى ببراعة لكرة عرضية ليصوبها برأسه داخل الشباك.

وأحرز المنتخب الأميركي بذلك لقب البطولة للمرة السابعة في تاريخه، فيما أخفق المنتخب المكسيكي في تعزيز رقمه القياسي بالبطولة، بعد أن كان أحرز اللقب 11 مرة سابقة، آخرها في النسخة الماضية عام 2019.

وكان المنتخبان الأميركي والمكسيكي فرضا هيمنتهما على لقب البطولة في آخر 10 نسخ، قبل النسخة الأخيرة، حيث توج كل منهما باللقب 5 مرات.

وثأر المنتخب الأميركي بذلك لهزيمته أمام المكسيك في آخر 3 مباريات نهائية سابقة بينهما في البطولة.

وأخفق المنتخب المكسيكي في الثأر لهزيمته أمام المنتخب الأميركي 2-3 في 6 يونيو/حزيران الماضي في نهائي دوري أمم الكونكاكاف.

وانضمت أميركا إلى قائمة الفائزين هذا العام بألقاب أبطال القارات والتي تضم إيطاليا بطلة أوروبا، والأرجنتين بطلة أميركا الجنوبية.