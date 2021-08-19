سيطر نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز على ترشيحات جائزة أفضل لاعب في أوروبا، حيث كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن وجود الإيطالي جورجينو والفرنسي نغولو كانتي (تشلسي) والبلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) بالقائمة النهائية المكونة من 3 لاعبين.

وشهدت القائمة أيضا وجود الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشلسي ضمن الترشيحات لجائزة أفضل مدرب، حيث سينافس روبرتو مانشيني، والذي تولى قيادة جورجينو لاعب تشلسي ومنتخب إيطاليا وحقق لقب كأس أمم أوروبا (يورو 2020) بالإضافة إلى الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي والذي خسر نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

من جانبه، سيطر فريق برشلونة الإسباني للسيدات على ترشيحات جائزة أفضل لاعبة، بوجود الثنائي الإسباني جينيفر هيرموسو وأليكسيا بوتيلاس، إلى جانب زميلتهما الهولندية ليكي مارتينز.

كما يوجد بالقائمة لويس كورتيز مدرب برشلونة إلى جانب بيتر جيرهاردسون المدير الفني للمنتخب السويدي. وكذلك إيما هايز مدربة فريق تشلسي، في ترشيحات أفضل مدرب لفرق السيدات.

وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز، في حفل قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والمقرر إقامتها في إسطنبول الخميس المقبل.