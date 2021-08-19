قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان إن ليونيل ميسي ربما ينضم للتشكيلة عند مواجهة بريست غدا الجمعة، لكنه لم يجزم إن كان اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات سيخوض مباراته الأولى في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ولم يشارك ميسي (34 عاما) مع العملاق الفرنسي حتى الآن بعد انضمامه من برشلونة في وقت سابق هذا الشهر، وتم تقديمه أمام الجماهير خلال الفوز 4-2 على ستراسبورغ يوم السبت الماضي.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "لم نحسم التشكيلة حتى الآن وسندرس إمكانية اختيار ميسي بها".

وأضاف "كل شيء إيجابي والأجواء جيدة داخل التشكيلة وتأقلم (ميسي) بشكل جيد وبسرعة والشعور رائع".

ولم يتدرب ميسي خلال شهر بعد أن قاد الأرجنتين للفوز بكأس كوبا أميركا على حساب البرازيل في النهائي.

🎥⚽️ أقوى لحظات التدريبات!

pic.twitter.com/ip2V7rig6q — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 18, 2021

وبعد التتويج بالدوري الإسباني 10 مرات بجانب 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا خلال مسيرة استمرت 17 عاما في برشلونة، غادر ميسي في انتقال مجاني بعد أن أعلن خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني عدم إمكانية الإبقاء عليه بسبب الأزمة المالية ولوائح رابطة الدوري الإسباني.

كما بدد المدرب الأرجنتيني التكهنات بشأن مغادرة كيليان مبابي في فترة الانتقالات الحالية، وسط توقعات وسائل إعلام وخاصة الإسبانية بأن اللاعب الفائز بكأس العالم مع فرنسا قد ينتقل إلى ريال مدريد.

🇦🇷 ميسي 🔥 مبابي 🇫🇷 pic.twitter.com/H15tcJZNv5 — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) August 17, 2021

وقال بوكيتينو "مبابي لاعبنا وأريده معنا هذا الموسم. يتبقى عام آخر في عقده وحتى إذا لم يجدد، لا يزال لاعبا في سان جيرمان ونحن سعداء بوجوده وحسبما أفهم هو أيضا سعيد هنا ويتحلى بالهدوء ويستعد لمباراة غد".

ويحتل سان جيرمان المركز الثالث حاليا في الدوري بـ6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف خلف أنجيه وكليرمو الصاعد للأضواء، ويسعى لاستعادة اللقب الذي انتزعه ليل الموسم الماضي.