البث الحي
كرة قدم

بوكيتينو يفتح الباب أمام ميسي لخوض مباراته الأولى بالدوري الفرنسي غدا ويوضح موقف مبابي من ريال مدريد

ميسي أصبح جاهزا للظهور مع سان جيرمان بالدوري الفرنسي (مواقع التواصل)
ميسي أصبح جاهزا للظهور مع سان جيرمان بالدوري الفرنسي (مواقع التواصل)
19/8/2021-|آخر تحديث: 20/8/202104:45 AM (مكة المكرمة)

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان إن ليونيل ميسي ربما ينضم للتشكيلة عند مواجهة بريست غدا الجمعة، لكنه لم يجزم إن كان اللاعب الفائز بالكرة الذهبية 6 مرات سيخوض مباراته الأولى في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ولم يشارك ميسي (34 عاما) مع العملاق الفرنسي حتى الآن بعد انضمامه من برشلونة في وقت سابق هذا الشهر، وتم تقديمه أمام الجماهير خلال الفوز 4-2 على ستراسبورغ يوم السبت الماضي.

وقال بوكيتينو في مؤتمر صحفي اليوم الخميس "لم نحسم التشكيلة حتى الآن وسندرس إمكانية اختيار ميسي بها".

وأضاف "كل شيء إيجابي والأجواء جيدة داخل التشكيلة وتأقلم (ميسي) بشكل جيد وبسرعة والشعور رائع".

ولم يتدرب ميسي خلال شهر بعد أن قاد الأرجنتين للفوز بكأس كوبا أميركا على حساب البرازيل في النهائي.

وبعد التتويج بالدوري الإسباني 10 مرات بجانب 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا خلال مسيرة استمرت 17 عاما في برشلونة، غادر ميسي في انتقال مجاني بعد أن أعلن خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني عدم إمكانية الإبقاء عليه بسبب الأزمة المالية ولوائح رابطة الدوري الإسباني.

كما بدد المدرب الأرجنتيني التكهنات بشأن مغادرة كيليان مبابي في فترة الانتقالات الحالية، وسط توقعات وسائل إعلام وخاصة الإسبانية بأن اللاعب الفائز بكأس العالم مع فرنسا قد ينتقل إلى ريال مدريد.

وقال بوكيتينو "مبابي لاعبنا وأريده معنا هذا الموسم. يتبقى عام آخر في عقده وحتى إذا لم يجدد، لا يزال لاعبا في سان جيرمان ونحن سعداء بوجوده وحسبما أفهم هو أيضا سعيد هنا ويتحلى بالهدوء ويستعد لمباراة غد".

ويحتل سان جيرمان المركز الثالث حاليا في الدوري بـ6 نقاط من مباراتين، بفارق الأهداف خلف أنجيه وكليرمو الصاعد للأضواء، ويسعى لاستعادة اللقب الذي انتزعه ليل الموسم الماضي.

المصدر : رويترز
المزيد من كرة قدم

العثور على جزء من أشلائه.. مصرع لاعب كرة قدم أفغاني بعد سقوطه من طائرة في كابل

اتفاقية موسعة.. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يبث جميع بطولات الأندية والمنتخبات عبر الإنترنت

شعار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (الجزيرة)

بالفيديو.. برشلونة وريال مدريد يطمحان لمواصلة التألق والانتصارات بعد حقبة ميسي وراموس

ميسي وراموس تحولا من متنافسين في الليغا إلى زملاء في سان جيرمان (وكالة الأناضول)

شهادة نجاح.. لاعبو ومدربو البريميرليغ يسيطرون على ترشيحات جوائز الأفضل في أوروبا

تتويج تشلسي بلقب دوري البطال يرجح كفة كانتي وجورجينو في الفوز بأفضل لاعب بأوروبا (رويترز)
الأكثر قراءة

الحياة قبل اختراع العراقيين للصابون.. لماذا كان ملوك أوروبا يخشون الاستحمام؟

البابليون القدماء هم من اخترعوا الصابون والأدلة على ذلك هي أوان طينية بابلية مؤرخة في 2800 قبل الميلاد (بيكسابي)

معضلة تواجه طالبان.. الغازي الوحيد الذي لن يخرج من أفغانستان

مقاتلو طالبان أظهروا تعلقهم بالتقنية خلال الأيام الأخيرة (مواقع التواصل)
logo

مقبرة الإمبراطوريات.. حين سحق الأفغان جيوش بريطانيا العظمى

أفغانستان.. طالبان تعد بتشكيل حكومة تشمل نساء واتصالات دولية حثيثة لتنسيق المواقف من الحركة

(الجزيرة)