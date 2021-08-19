أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس عن توقيع اتفاقية حقوق إعلامية موسعة مع شبكة "دازن" للبث عبر الانترنت، لعرض جميع بطولات المنتخبات الوطنية والأندية في الاتحاد خلال الدورتين (2021-2024) و(2025-2028) بعدما كانت الشبكة حصلت سابقا على حقوق بث دوري أبطال آسيا لـ8 سنوات.

وسوف تقوم شبكة "دازن" في اليابان ببث جميع بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومن ضمنها الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، وكأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، وكأس آسيا تحت 23 عاما 2022 و2024.

كما أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني توقيع اتفاقية مع تلفزيون "آساهي" في اليابان الشريك منذ سنوات طويلة للاتحاد، ليقوم ببث مفتوح لعدد مختار من المباريات في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

يشار إلى أن تلفزيون "آساهي" شبكة بث مجاني مفتوح، وسيقوم بعرض مباريات منتخب اليابان على أرضه ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، إلى جانب مباريات مختارة من نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وقال أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم داتو ويندسور جون "سعداء لتوسيع شراكتنا مع شبكة (دازن)، لثقتنا في أنها ستعمل على تقريب مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى ملايين الجماهير في اليابان، وهي دولة حققت نجاحات كبيرة في كرة القدم الآسيوية داخل وخارج الملعب".

وأضاف "سعداء أيضا لمواصلة شراكتنا مع تلفزيون (آساهي) الذي كان داعما مخلصا لكرة القدم الآسيوية على مر السنين، ومن خلال هذه الاتفاقية سيكون بإمكان المزيد من ملايين جماهير كرة القدم في اليابان متابعة مباريات منتخب اليابان بما يتوافق مع رؤية الاتحاد الآسيوي".

وقال "تشدد رؤية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأكيد مكانة كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في قارة آسيا، وهذه الشراكات تؤكد القيمة المتزايدة لبطولاتنا، ونحن نشكر شبكة (دازن) وكذلك تلفزيون (آساهي) على إيمانهما الكبير بمستقبل كرة القدم الآسيوية".

وسوف تحصل "دازن" على حقوق بث 14 بطولة من بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في الدورة الواحدة، بما في ذلك مباريات منتخب اليابان في تصفيات كأس العالم 2022 في قطر، ومباريات منتخب اليابان للسيدات في كأس آسيا للسيدات 2022 في الهند، إلى جانب البطولات الأخرى.

وقال جايمس روشتون الرئيس التنفيذي لمجموعة "دازن" "نتشرف بتوقيع عقد مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للسنوات الـ8 المقبلة، حيث تنضم هذه الاتفاقية إلى شراكتنا مع الاتحاد الياباني لكرة القدم، وكذلك التزامنا الأخير ببث مباريات الدوري الياباني للسيدات، بما يعكس التزامنا نحو كرة القدم في اليابان على كافة المستويات".

وأضاف "ندرك مسؤوليتنا في الاستثمار بكرة القدم من أجل ضمان قدرة الجماهير على متابعة مباريات المنتخب الوطني، ولهذا سوف نتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لصنع رؤية مشتركة، ونحن متشوقون لعرض المواهب الرائعة والإثارة والحماس في مباريات لاعبي ولاعبات اليابان، وإلهام الجيل الحالي وأجيال المستقبل اعتبارا من مباريات الدور النهائي في تصفيات كأس آسيا وإطلاق الدوري الياباني للسيدات في سبتمبر/أيلول".