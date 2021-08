قال روميلو لوكاكو مهاجم تشلسي اليوم الأربعاء إنه واثق من أنه سيثبت جدارته بانتقاله للنادي اللندني مقابل مبلغ قياسي بلغ 97.5 مليون جنيه إسترليني (134.10 مليون دولار) بعد حصوله على القميص رقم 9 في فريقه الجديد.

وبدأ لوكاكو التدريب هذا الأسبوع بعد انضمامه لتشلسي قادما من إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم في وقت سابق هذا الشهر.

وقال لوكاكو -الذي لعب لتشلسي 3 مواسم بين 2011 و2014- "يتملكني شعور رائع بالعودة إلى هنا. لا أشعر بأنني قادم إلى فريق جديد لأنني كنت هنا من قبل، وأعرف بعض اللاعبين بالفعل".

وفي رده على سؤال بشأن مباراة أرسنال الأحد المقبل -الأولى له مع تشلسي- قال المهاجم (28 عاما) إنه كان يتدرب طوال فترة الإعداد، وإنه "بحالة جيدة وجاهز للمواجهة".

وأضاف "من الجيد الانضمام لهؤلاء الرفاق والعمل معهم. الآن هدفي التعرف على جميع زملائي بالفريق بشكل أفضل، وفي النهاية أنا جاهز لمباراة الأحد إذا احتاجني المدرب".

وقال لوكاكو -الذي لعب دورا بارزا في قيادة إنتر ميلان للقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي لأول مرة منذ 11 عاما- إنه نضج منذ رحيله عن مانشستر يونايتد قبل عامين.

وأضاف "لقد تعلمت كثيرا عن نفسي، ووصلت إلى مستويات أعلى كلاعب، الأمر يتعلق بأن تصبح أكثر اكتمالا لأن اللعب في إيطاليا مختلف للغاية؛ المساحات أضيق، والأمور الفنية أكثر، وهذا ساعدني كثيرا".

