وضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم حدا لشائعات عودته إلى ريال مدريد، وأصر على أن قصته مع النادي الإسباني "انتهت".

وقال المهاجم البرتغالي البالغ عمره 36 عاما في تعليق على حسابه في تطبيق إنستغرام مساء اليوم الثلاثاء، إن الطريقة العبثية التي تتم مناقشة مستقبله بها لا تحترم الأندية المعنية وكذلك اللاعبين الآخرين والعناصر الفنية.

ويتبقى في عقد رونالدو، الذي تصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي الموسم الماضي، مع يوفنتوس عاما واحدا، لكنه لم يبد أي رغبة في الرحيل.

وأضاف رونالدو "قصتي في ريال مدريد تمت كتابتها بالفعل. وسُجلت في كلمات وأرقام وجوائز وألقاب وأرقام قياسية وعناوين صحف. أدرك أن جماهير ريال مدريد الحقيقية ستواصل وضعي في قلوبها. قررت الخروج عن صمتي الآن للقول إنني لا أستطيع السماح للناس بمواصلة اللعب باسمي".

وتابع "الطريقة التافهة التي يتم بها تناول مستقبلي في وسائل الإعلام، هي عدم احترام ولن أسمح لأحد بالاستمرار في اللعب باسمي".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، نفى كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تقارير صحفية عن اهتمام ريال مدريد باستعادة قائد البرتغال.

Cristiano es una leyenda del Real Madrid y tiene todo mi cariño y respeto. Nunca me he planteado ficharle. Miramos hacia adelante. #HalaMadrid — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 17, 2021

وقال المدرب الإيطالي على حسابه في تويتر "كريستيانو رونالدو أحد أساطير ريال مدريد ويتمتع بكامل مودتي واحترامي. لم أفكر قط في التعاقد معه. نمضي قدما ونتطلع للأمام".

ويبدو أن تغريدة أنشيلوتي أغضبت رونالدو حيث سخرت منها صديقة المهاجم البرتغالي جورجينا رودريغيز، حيث علقت عليها بوجه ضاحك، قبل أن يطلق الدون رده الغاضب الذي يشير إليها ولا يذكرها.