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بنزيمة يثير الجدل بصورة تجمعه مع مبابي ربطته بريال مدريد مجددا

مبابي يحتفل بعد تسجيله في بايرن ميونخ بدوري الأبطال (غيتي)
مبابي يحتفل بعد تسجيله في بايرن ميونخ بدوري الأبطال (غيتي)
18/8/2021

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيمة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركته صورة تجمعه بمواطنه كيليان مبابي، نشرها المنتخب الفرنسي على حسابه بموقع إنستغرام، أمس الثلاثاء.

وأعاد مهاجم ريال مدريد نشر صورته مع مبابي في صفوف منتخب "الديوك"، على القصص اليومية عبر حسابه على إنستغرام، ليثير العديد من التكهنات بشأن مستقبل نجم باريس سان جيرمان، بخاصة أن هناك أنباء متضاربة عن انتقاله إلى ريال مدريد من عدمه هذا الصيف.

وانتشرت الصورة التي شاركها بنزيمة انتشارا واسعا على حسابات وسائل إعلام إسبانية، حيث رأى بعضها أن هذه إشارة إلى اقتراب انضمام مبابي إلى ريال مدريد، إذ إن صداقات النجوم لا سيما في المنتخبات أحد مفاتيح الإقناع بالتوقيع التي تتبعها الأندية الكبرى، ومنها ريال مدريد الذي يرى في مبابي مشروعه المستقبلي لقيادة هجوم الفريق لعقد كامل.

ونشر الصورة حساب برنامج التشرنيغيتو الرياضي الإسباني الشهير، مشيرا إلى أنها الجزء الذي كان مفقودا في حسم الموضوع، في حين رأى أحد الحسابات الرياضية المتخصصة بأخبار الملكي أن هذا تصرف جديد من بنزيمة لمحاولة إقناع مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد.

يذكر أن عقد مبابي ينتهي مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، ولم يجدد مع النادي حتى الآن، إذ إن معظم التقارير الصحفية تشير إلى نيته في الرحيل عن الفريق الباريسي لتحقيق حلمه باللعب في ريال مدريد.

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : الجزيرة + وكالة سند
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