سيطر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو على لقب هداف الدوري الإسباني لكرة القدم في 11 موسما من آخر 12، وبعد رحيل اللاعبين تتوجه الأنظار إلى قائمة المرشحين لخلافتهما.

ورصد تقرير لموقع "90 دقيقة" (90Min)، في نسخته الفرنسية، قائمة تضم أبرز 8 مرشحين للتتويج بلقب هداف الدوري الإسباني (البيتشيتشي) للموسم الحالي.

إياغو أسباس

تجاوز هداف نادي سلتا فيغو 20 هدفا في الدوري الإسباني في 3 مواسم (2012 و2018 و2019)، ويعدّ أحد المرشحين للمنافسة على لقب الهداف في هذا الموسم.

ويسعى أسباس (34 عاما) لتحسين أرقامه، وتجاوز حصيلة المواسم الماضية حين سجل 14 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة.

ألكسندر إيساك

يستمر إيساك في التحسن منذ وصوله إلى ريال سوسيداد في عام 2019، وأنهى اللاعب البالغ من العمر 21 عاما موسمه الأول بـ9 أهداف في الدوري الإسباني، وخلال الموسم الماضي حقق نتائج أفضل وسجل 16 هدفا.

وسيكون الدولي السويدي أمام فرصة تحسين أرقامه وتأكيد التوقعات التي تشير إلى أنه سيكون أحد أفضل المهاجمين في السنوات المقبلة.

يوسف النصيري

فرض النجم المغربي يوسف النصيري نفسه كأبرز لاعب في نادي إشبيلية في الموسم الماضي، إذ سجل 6 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وأحرز 17 هدفا في 28 مباراة بالدوري الإسباني.

وفضل النصيري (24 عاما) الاستمرار مع إشبيلية رغم ارتباطه بعدد من الأندية بخاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وسيكون أحد أبرز المرشحين لجائزة الهداف في إسبانيا خلال الموسم الجديد.

أنطوان غريزمان

عانى المهاجم الفرنسي كثيرا منذ وصوله إلى نادي برشلونة في 2019، وغالبا ما كان في ظل ليونيل ميسي، ولم يستطع تجاوز 13 هدفا في الموسم خلال مشواره مع النادي الكتالوني.

وبعد رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، تتجه الأنظار الآن إلى غريزمان (30 عاما) المطالب باستعادة مستوياته السابقة مع أتلتيكو مدريد حين سجل 22 هدفا في الموسم.

جيرارد مورينو

يمر المهاجم الإسباني بمرحلة مميزة مع نادي فياريال توّجت بالفوز بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، وهي المسابقة التي أحرز فيها 7 أهداف.

وسجل مورينو (29 عاما) خلال الموسم الماضي 23 هدفا في الدوري الإسباني، ويبدو أنه سيواصل مسيرة التألق في الموسم الجديد.

ممفيس ديباي

ترك المهاجم الهولندي انطباعا جيدا في المرحلة التحضيرية للموسم الجديد مع برشلونة، ورفع التوقعات بشأن قدرته على الإسهام في تعويض الأهداف التي فقدها برشلونة برحيل ميسي.

وبعد سنوات من التألق مع ليون الفرنسي، سيحظى ديباي باهتمام مدربه السابق في المنتخب الهولندي رونالد كومان الذي سيسعى لوضعه في ظروف مثالية لمساعدته على الوصول إلى الشباك.

لويس سواريز

تيقن الجميع خلال الموسم الماضي أن نادي برشلونة ارتكب خطأ جسيما بالاستغناء عن المهاجم لويس سواريز، إذ سجل 21 هدفا وقاد أتلتيكو مدريد إلى التتويج بلقب الدوري الإسباني.

ورغم تقدمه في السن، فإن سواريز (34 عاما) يظل من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب البيتشيتشي، علما أنه توّج باللقب في 2016 ليكون اللاعب الوحيد الذي أبعد اللقب عن ميسي ورونالدو في آخر 12 موسما.

كريم بنزيمة

منذ عام 2009 أثبت بنزيمة نفسه بين أفضل المهاجمين في العالم، إذ سجل أكثر من 270 هدفا بقميص نادي ريال مدريد.

وبعد إحراز 23 هدفا في الموسم الماضي، أظهر بنزيمة (33 عاما) مبكرا نيته في تجاوز هذا الرقم بإحراز ثنائية مع النادي الملكي في أول مباراة للفريق في الموسم الجديد أمام ألافيس يوم السبت الماضي.