مع انتهاء حقبة تاريخية استمرت نحو 21 عامًا في برشلونة، يتطلع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لبدء رحلته مع فريقه الجديد باريس سان جيرمان.

ومع استمرار العد التنازلي لظهوره الأول مع سان جيرمان، حدد ميسي خططه للموسم المقبل في العاصمة الفرنسية.

وفي لقاء مع شبكة "بي إن سبورتس" (beIN Sports) قال ميسي "أعتقد أن باريس سان جيرمان مستعد للقتال مرة أخرى بعد أن اقترب كثيرًا في السنوات الأخيرة. لدي نفس الحلم والرغبة في الفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى. آمل أن أفعل كل ما هو ضروري حتى نتمكن من تحقيق هذا الهدف وهو شيء سيعني الكثير للنادي ولمشجعيه ولي شخصيًا".

وعن انطباعه بعد الأيام الأولى التي قضاها في تجربته الجديدة في العاصمة الفرنسية مع باريس سان جيرمان قال ميسي "بصراحة كان الأمر جنونيا. منذ لحظة صدور البيان (رحيلي عن برشلونة)، كان الناس يتدفقون على الشوارع دون أن يعرفوا أنني سآتي إلى هنا لأنه لم يتم تأكيد أي شيء آنذاك. إنها تجربتي الأولى خارج برشلونة، أن أكون هناك لفترة طويلة وتجربة هذا أمر مجنون. أنا أستمتع بكل دقيقة وأنا متحمس جدًا للبدء".

ويبدو أن النجم الأرجنتيني كان حريصًا على لم شمله مع زميله السابق نيمار، حيث أعرب عن سعادته بذلك قائلا "أنا متحمس للغاية للعب مع نيمار بعد أن أمضيت الكثير من الوقت بعيدًا عنه، ومتحمس جدًا للعب إلى جانب الجميع. أعتقد أن باريس لديها فريق رائع وأنا متحمس جدًا للاستمتاع بها كل يوم".

وأضاف ميسي "كان الرقم 30 أول قميص أرتديه، في السنوات القليلة الأولى لي في برشلونة. بعد الكثير من الوقت، ومع هذا التغيير الكبير، أشعر أنني سأبدأ من جديد، ومن المناسب أن أبدأ مرة أخرى بالقميص رقم 30."