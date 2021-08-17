شهدت أولى مباريات نادي غلطة سراي في الدوري التركي لهذا الموسم حدثا غريبا حين طرد اللاعب البرازيلي ماركوس تكسييرا بسبب اعتدائه على زميله في الفريق.

وفاز غلطة سراي أمس الاثنين على مضيفه جيرسون سبور بثنائية نظيفة، في ختام الجولة الأولى من منافسات الدوري التركي.

وشهدت الدقيقة 60 من المباراة حدثا غريبا، إذ نشب خلاف بين لاعبي غلطة سراي؛ كريم أكتورك أوغلو والبرازيلي تكسييرا.

واعتدى تكسييرا على زميله بضربة رأس، ووجّه إليه لكمة أمام نظرات واستغراب من الجميع.

وتدخل اللاعبون لفك الشجار، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه تكسييرا، ويطرده من الملعب.

Sen kimsin lan, gencecik bir Türk çocuğuna kafa yumruk giriyorsun, hemde milletin gözü önünde, mkdmn @teixeira_marcao piçi..#marcao pic.twitter.com/Ji0TkiSATe — İb®ahim Uzun💧🇹🇷™ (@iuzun74) August 16, 2021

وسجل هدفي المباراة السنغالي مباي دياني في الدقيقة 31، والروماني ألكسندرو سيكالدوا من علامة الجزاء في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وبهذا الفوز وضع غلطة سراي نفسه بين الفرق المتصدرة برصيد 3 نقاط، مُلحقا بخصمه جيرسون سبور أول خسارة في الموسم الجديد بالدوري الممتاز.