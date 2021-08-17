يستعرض هذا التقرير عددا من اللاعبين المعروفين تورطوا بقضايا متنوعة ودُوّنت أسماؤهم في السجلات الجنائية، وانتهت مسيرة عدد منهم بسبب تلك القضايا.
طرد لاعب اعتدى على زميله في الدوري التركي
شهدت أولى مباريات نادي غلطة سراي في الدوري التركي لهذا الموسم حدثا غريبا حين طرد اللاعب البرازيلي ماركوس تكسييرا بسبب اعتدائه على زميله في الفريق.
وفاز غلطة سراي أمس الاثنين على مضيفه جيرسون سبور بثنائية نظيفة، في ختام الجولة الأولى من منافسات الدوري التركي.
وشهدت الدقيقة 60 من المباراة حدثا غريبا، إذ نشب خلاف بين لاعبي غلطة سراي؛ كريم أكتورك أوغلو والبرازيلي تكسييرا.
Karaktersizsin. @teixeira_marcao pic.twitter.com/P8ttFGGrtn
— Ersel KILIÇ (@exelanslari_) August 16, 2021
واعتدى تكسييرا على زميله بضربة رأس، ووجّه إليه لكمة أمام نظرات واستغراب من الجميع.
وتدخل اللاعبون لفك الشجار، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه تكسييرا، ويطرده من الملعب.
Sen kimsin lan, gencecik bir Türk çocuğuna kafa yumruk giriyorsun, hemde milletin gözü önünde, mkdmn @teixeira_marcao piçi..#marcao pic.twitter.com/Ji0TkiSATe
— İb®ahim Uzun💧🇹🇷™ (@iuzun74) August 16, 2021
وسجل هدفي المباراة السنغالي مباي دياني في الدقيقة 31، والروماني ألكسندرو سيكالدوا من علامة الجزاء في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.
وبهذا الفوز وضع غلطة سراي نفسه بين الفرق المتصدرة برصيد 3 نقاط، مُلحقا بخصمه جيرسون سبور أول خسارة في الموسم الجديد بالدوري الممتاز.