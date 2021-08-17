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طرد لاعب اعتدى على زميله في الدوري التركي

تكسييرا (يسار) في مباراة سابقة لنادي غلطة سراي (رويترز)
تكسييرا (يسار) في مباراة سابقة لنادي غلطة سراي (رويترز)
17/8/2021-|آخر تحديث: 17/8/202102:02 PM (مكة المكرمة)

شهدت أولى مباريات نادي غلطة سراي في الدوري التركي لهذا الموسم حدثا غريبا حين طرد اللاعب البرازيلي ماركوس تكسييرا بسبب اعتدائه على زميله في الفريق.

وفاز غلطة سراي أمس الاثنين على مضيفه جيرسون سبور بثنائية نظيفة، في ختام الجولة الأولى من منافسات الدوري التركي.

وشهدت الدقيقة 60 من المباراة حدثا غريبا، إذ نشب خلاف بين لاعبي غلطة سراي؛ كريم أكتورك أوغلو والبرازيلي تكسييرا.

واعتدى تكسييرا على زميله بضربة رأس، ووجّه إليه لكمة أمام نظرات واستغراب من الجميع.

وتدخل اللاعبون لفك الشجار، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه تكسييرا، ويطرده من الملعب.

وسجل هدفي المباراة السنغالي مباي دياني في الدقيقة 31، والروماني ألكسندرو سيكالدوا من علامة الجزاء في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول.

وبهذا الفوز وضع غلطة سراي نفسه بين الفرق المتصدرة برصيد 3 نقاط، مُلحقا بخصمه جيرسون سبور أول خسارة في الموسم الجديد بالدوري الممتاز.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات

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