شاهد- هدف على الطائر يخطف الأنظار في الدوري الأميركي

أحرز المدافع الكولومبي جيمي ميدراندا هدفا على الطائر لفريقه سياتل ساوندرز، بتسديدة صاروخية من لمسة واحدة في مرمى مضيفه بورتلاند تمبرز، في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وجاء الهدف في الدقيقة 77، بعد ركلة ركنية أرسلها زميل ميدراندا مباشرة إليه، ليسددها الكولومبي كما جاءته على الطائر لتعانق الشباك.

INCREDIBLE BY MEDRANDA 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/kbO3zdbw7D

وشارك الحساب الرسمي للدوري الأميركي، على تويتر، فيديو الهدف العالمي ووصفه بأنه "لا يُصدق".

LOOK. AT. THIS. HIT.

Take a bow, @jimmymedranda!!! #PORvSEA | #CaptainRoldan pic.twitter.com/zwM1zIKMVx

