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كرة قدم

شاهد- هدف على الطائر يخطف الأنظار في الدوري الأميركي

ميدراندا (يسار) يحتفل بهدفه المذهل (رويترز)
ميدراندا (يسار) يحتفل بهدفه المذهل (رويترز)
17/8/2021

أحرز المدافع الكولومبي جيمي ميدراندا هدفا على الطائر لفريقه سياتل ساوندرز، بتسديدة صاروخية من لمسة واحدة في مرمى مضيفه بورتلاند تمبرز، في الدوري الأميركي لكرة القدم.

وجاء الهدف في الدقيقة 77، بعد ركلة ركنية أرسلها زميل ميدراندا مباشرة إليه، ليسددها الكولومبي كما جاءته على الطائر لتعانق الشباك.

وشارك الحساب الرسمي للدوري الأميركي، على تويتر، فيديو الهدف العالمي ووصفه بأنه "لا يُصدق".

بدوره، تغنى فريق سياتل ساوندرز على حسابه الرسمي بتويتر، بهدف مدافعه، وأبدى مغردون إعجابهم بجمال الهدف، وقال أحدهم "هذا هدف العام" ووصف آخرون التسديدة بـ "المذهلة".

المصدر : وكالة سند

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