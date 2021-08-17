ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونخ للتتويج بكأس السوبر الألماني على حساب دورتموند

قاد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، فريقه بايرن ميونخ للتتويج بكأس السوبر الألماني لكرة القدم بعد فوزه على بوروسيا دورتموند 3-1.

واستهلّ بطل ألمانيا الموسم الجديد 2021-2022 بأول بطولة تحت قيادة مدربه الشاب الجديد ناغلسمان.

افتتح ليفاندوفسكي التسجيل لبايرن ميونخ في الدقيقة 41، وأضاف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وتمكن دورتموند من تقليص النتيجة بهدف في الدقيقة 64 عن طريق ماركو رويس، لكن ليفاندوفسكي أكد فوز بايرن بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 74.

وحصد ليفاندوفسكي (32 عاما) جميع الجوائز الفردية في ألمانيا الموسم الماضي، وأبرزها تسجيله 41 هدفا ليقود بايرن إلى الفوز بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) في الموسم الماضي، ويتوج بلقب هداف البطولة بفارق هدف عن الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، وهو رقم كان مسجلا باسم النجم الراحل غيرد مولر في موسم 1971-1972.