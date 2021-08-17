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أنشيلوتي يصدم رونالدو وريال مدريد يرفضه ويوفنتوس يسعى لرحيله

رونالدو أصبح عبئا كبيرا على يوفنتوس بسبب راتبه الضخم (رويترز)
رونالدو أصبح عبئا كبيرا على يوفنتوس بسبب راتبه الضخم (رويترز)
17/8/2021-|آخر تحديث: 17/8/202106:50 PM (مكة المكرمة)

سلطت الصحافة الأوروبية الضوء على كريستيانو رونالدو، الذي يبدو أنه أصبح قاب قوسين من الرحيل عن فريقه يوفنتوس الإيطالي قبل عام على نهاية عقده، حيث بدأ النجم البرتغالي يكثف تحركاته لتأمين فريق يتحمل راتبه الضخم.

وتسببت الأزمة الاقتصادية الضخمة التي تعاني منها معظم الأندية الكبرى في عدم قدرة يوفنتوس على تحمل راتب رونالدو الذي يزيد على 30 مليون يورو سنويا، خاصة أنه على مدار 3 مواسم لم ينجح في تحقيق الهدف الأساسي الذي تم التعاقد معه لأجله وهو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وركزت صحيفة "ماركا" (MARCA) الإسبانية على رونالدو البالغ 36 عاما من خلال عدة تقارير قالت فيها إن رونالدو الذي قوبل طلبه للعودة إلى ريال مدريد قبل عدة أشهر بالرفض، استغل علاقته الجيدة مع المدرب الإيطالي الجديد لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، وطرح فكرة عودته مجددا للملكي، بل ونشرت الصحافة الإيطالية بعض التقارير التي تشير إلى أنها رغبة مشتركة بين اللاعب والمدرب الذي هرع لينفي ذلك تماما.

وبعد انتشار خبر رغبة المدرب في عودة الدون بالصحافة الإسبانية، نشر أنشيلوتي تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر أكد فيها أنه لم يتحدث مع رونالدو عن احتمال عودته لريال مدريد، وقال "كريستيانو أسطورة في ريال مدريد وأكن له الحب والاحترام. ولكن لم أفكر في التعاقد معه. نحن نتطلع إلى الأمام".

وقالت ماركا إن هناك لاعبا واحدا فقط يركز ريال مدريد على ضمه في الـ14 يومًا المتبقية من فترة الانتقالات الحالية، وهو نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وذكرت الصحيفة أن رونالدو عرض انضمامه إلى مانشستر سيتي، ولا يستبعد عرضه الانتقال لباريس سان جيرمان لتعويض رحيل مبابي المحتمل إلى ريال مدريد.

المصدر : ماركا

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