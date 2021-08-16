لابورتا يرد على "أكاذيب" بارتوميو ويمنح الأمل لمشجعي برشلونة

قال رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا إن الإدارة السابقة قادت الفريق إلى الخراب، ولم يستبعد متابعتها قانونيا، وأكد أن ديون النادي تجاوزت 1.3 مليار يورو، وحاول طمأنة عشاق النادي الكتالوني بالحديث عن تطورات إيجابية في المرحلة المقبلة.

وعقد لابورتا مؤتمرا صحفيا اليوم الاثنين رد خلاله على الاتهامات التي وردت في خطاب نشره الرئيس السابق للنادي جوسيب ماريا بارتوميو.

وأوضح لابورتا أن ديون الموسم الماضي بلغت 451 مليون يورو، في حين تجاوزت الديون المتراكمة على الفريق 1.3 مليار يورو.

وقال إن خطاب بارتوميو مليء بالأكاذيب، وأشار إلى أن الإدارة السابقة أنفقت بشكل سريع وغير مدروس 222 مليون يورو التي حصل عليها الفريق من بيع نيمار لباريس سان جيرمان.

وتحدث عن بعض النقاط الغامضة خلال فترة الإدارة السابقة، ومن بينها المبالغ الضخمة التي كانت تمنح لبعض الوسطاء، وارتفاع كلفة تجهيز ملعب يوهان كرويف من 4 إلى 20 مليون يورو.

وأكد أن رابطة الدوري الإسباني أرسلت تنبيهين لبرشلونة في عام 2019 بشأن الزيادة الكبيرة في الرواتب، وقال إن الإدارة السابقة ردت بمزيد من الزيادات في الرواتب.

ولم يستبعد رئيس النادي الكتالوني متابعة الإدارة السابقة قضائيا، وقال "يجب القيام بدراسة قانونية قبل فعل أي شيء، ولكن الأمر المؤكد أنهم مسؤولون عن كل ما جرى".

وأكد لابورتا أن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو لم يتم تسجيله بعد بسبب المتاعب المالية للفريق، وأكد أن الحل يمر عبر تخفيض رواتب عدد من ركائز الفريق، وقال إن المفاوضات بهذا الشأن مستمرة مع بوسكيتس وألابا وسيرجي روبيرتو، وذلك بعد أيام من موافقة بيكيه على تخفيض كبير في راتبه سمح للنادي بتسجيل المدافع إريك غارسيا والمهاجم ممفيس ديباي.

ورغم الأرقام الصادمة، فإن لابورتا حاول بث الأمل لدى عشاق النادي، وقال "الوضع درامي لكن لدينا أخبار جيدة"، وأشار إلى أنه واثق من تغيير الوضع المالي لبرشلونة خلال عام ونصف، وأكد أن الإدارة تدرس حاليا 5 عروض لرعاية قميص الفريق.

وقال لابورتا إن فوز الفريق أمس على ريال سوسيداد 4-2 في أول مباراة رسمية بعد رحيل النجم ليونيل ميسي، عزز التفاؤل بمستقبل النادي، وقال "نحن نحب البارسا، أنا متفائل خصوصا بعد مُشاهدة الفريق أمس".