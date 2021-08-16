صفقة مرتقبة في الدوري الإيطالي.. ميلان وإنتر معروضان للبيع

أفاد موقع "فوتبول إيطاليا" (Football Italia) الإلكتروني بأن مالكي نادي إنتر "سونينغ" ورعاة ميلان "شركة إليوت للإدارة" يتطلعون إلى بيع الناديين اللذين يتنافسان في الدوري الإيطالي.

وذكر الموقع أن شركة "سونينغ" ستقبل أول عرض مناسب لبيع الإنتر، إذ لم يكن الوضع المالي للفريق سرًّا في الأيام الأخيرة، واضطرت شركة "سونينغ" إلى تقليص استثماراتها إلى حد كبير في أعقاب الوباء، وباع إنتر ميلان بالفعل أشرف حكيمي وروميلو لوكاكو، كما أغلقت الشركة ناديها في الدوري الصيني الممتاز جيانغسو سونينغ.

أما وضع ميلان، فإن "شركة إليوت للإدارة" هو صندوق استثماري حصل بشكل أساسي على نادي ميلان بعد أن تخلف رئيس النادي السابق لي يونغهونغ عن سداد القروض، فأدى ذلك إلى استعادة ممتلكاته.

وأضاف الموقع أن النية كانت دائما هي المساعدة على تطوير النادي، وجعله جاذبا للمستثمرين في المستقبل ثم البيع بربح، والآن بعد أن تأهل لدوري أبطال أوروبا حان الوقت للعثور على مالك على المدى الطويل.