حان وقت هازراد في ريال مدريد

قدّم البلجيكي إيدن هازارد أداءً قويا أمام ألافيس في المباراة الافتتاحية لفريقه ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم، وتأمل جماهير الملكي أن تكون المباراة مؤشرا إيجابيا لما سيحدث في المستقبل.

وعانى الدولي البلجيكي من الإصابات منذ انتقاله إلى العاصمة الإسبانية، لكنه عاد بعد هذا الصيف في أفضل حالاته.

ويبدو أن هازارد مصمم على نسيان إصابة الكاحل التي سببت له المتاعب خلال العامين الماضيين.

وقال إن الأمر لم يعد في باله، في وقت يعمل فيه بجد سواء في التدريبات أو على أرض الملعب.

وبعد مباراته الأولى السبت الماضي، ملأ التفاؤل أروقة النادي بأن يتحول النادي إلى عنصر مهم ويستعيد مستواه الذي دفع "الميرينغي" لشرائه من تشلسي مقابل 100 مليون يورو.

وتشير التقارير الطبية إلى أن كاحله الآن في حالة ممتازة، لذا فعلى هازارد الآن استعادة ثقته.

وكان النادي قد فكر في محاولة بيعه، لكن الخطوة ستكون معقدة، ولا يزال هناك الكثير من الإضافة التي يمكنه القيام بها.

وبحسب صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية، فإن هازارد يحظى باحترام زملائه الذين يعلمون جيدا جودته الكروية.