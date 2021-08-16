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أعاد للأذهان صورة الدانماركي إريكسن.. لاعب نيجيري يثير الذعر في مباراة بالدوري الفرنسي

اللاعبون أحاطوا بكالو وطلبوا المساعدة من المسعفين (الفرنسية)
اللاعبون أحاطوا بكالو وطلبوا المساعدة من المسعفين (الفرنسية)
16/8/2021-|آخر تحديث: 16/8/202110:42 AM (مكة المكرمة)

قال ريمي أودين زميل صامويل كالو في بوردو إن المهاجم بخير بعد سقوطه مغشيا عليه في الدقيقة السادسة من مباراة فريقهما خارج ملعبه ضد أولمبيك مرسيليا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمس الأحد.

وحل أودين محل كالو في الدقيقة الـ14 بعد سقوط اللاعب النيجيري البالغ من العمر 23 عاما أرضا في أمسية حارة بملعب فيلودروم، وهرع المسعفون إلى الملعب يحملون محفة من أجل علاجه.

وبعد أن أحاط به زملاؤه بعد سقوطه نجح كالو في النهوض وغادر الملعب بمساعدتهم وهو يضع حزمة من الثلج على رأسه.

واستأنف المهاجم -الذي سقط أيضا مغشيا عليه بسبب الجفاف خلال حصة تدريبية لمنتخب نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية 2019- اللعب لعدة دقائق، لكنه بدا غير متزن وتم استبداله في نهاية المطاف.

وقال أودين الذي سجل هدف التعادل لبوردو ليعوض تأخره بهدفين وينتزع التعادل 2-2 "وفقا للطبيب، كان مجرد دوار، سيخضع لمزيد من الفحوص، وسنعرف المزيد غدا (اليوم الاثنين)، ما زال الأمر صادما للغاية".

وأضاف "لقد فكرنا حتما في ما حدث مع (لاعب خط الوسط الدانماركي كريستيان) إريكسن، كان الفريق بأكمله والجميع خائفين، نحن سعداء من أجل كالو، كل شيء على ما يرام، وهذا هو الشيء الأكثر أهمية".

وصمت الملعب تماما خلال الواقعة التي أعادت للأذهان ذكريات سقوط إريكسن مغشيا عليه في بطولة أوروبا 2020 في يونيو/حزيران الماضي عندما تعرض لأزمة قلبية خلال الشوط الأول من مباراة الدانمارك ضد فنلندا في كوبنهاغن.

وتم إنقاذ حياة إريكسن بعد إجراء عملية إنعاش قلبي رئوي له في الملعب واستخدام جهاز مزيل الرجفان لإعادة قلبه للعمل، قبل نقله للمستشفى، حيث تعافى بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب.

المصدر : رويترز

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