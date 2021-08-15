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"لا نخالف قواعد اللعب المالي النظيف".. غوارديولا يدافع عن سياسات مان سيتي التعاقدية

غوارديولا: في كل عام يثبت التزامنا بالقواعد المطبقة على الجميع ولم تظهر أية مخالفة من جانبنا (رويترز)
غوارديولا: في كل عام يثبت التزامنا بالقواعد المطبقة على الجميع ولم تظهر أية مخالفة من جانبنا (رويترز)
15/8/2021-|آخر تحديث: 15/8/202106:32 PM (مكة المكرمة)

دافع جوسبيب غوارديولا -مدرب مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم- عن سياسات فريقه التعاقدية، وأكد أن إنفاقه مبالغ كبيرة في هذا الجانب لا يخالف قواعد اللعب المالي النظيف، وذلك بعد التعاقد مع لاعب الوسط الإنجليزي الدولي جاك غريليش مقابل مبلغ قياسي على مستوى بريطانيا.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية، ألغت -في يوليو/تموز 2020- الإيقاف والمنع من البطولات الأوروبية الذي فرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمدة عامين على سيتي؛ بدعوى مخالفة لوائح اللعب المالي النظيف.

ومرة أخرى، أثار إنفاق النادي تساؤلات جديدة بعد التعاقد مع غريليش مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (138.63 مليون دولار) من أستون فيلا، لكن غوارديولا برر الصفقة قائلا إن ناديه حصل على 60 مليون جنيه إسترليني من بيع لاعبين خلال آخر 12 شهرا.

وقال المدرب الإسباني إن "قواعد اللعب المالي النظيف تعني وجود قيود.. ونحن في ذلك نتساوى مع الجميع وفي النهاية كل فريق يتخذ ما يناسبه من قرارات".

وأضاف "في كل عام يثبت التزامنا بالقواعد المطبقة على الجميع ولم تظهر أية مخالفة من جانبنا.. سبق وقلت إن بعض ملاك الأندية يرغبون في الحصول على أرباح لكن ملاك نادينا لا يرغبون في الخسارة، إلا أنهم ينفقون الأموال إذا كان ذلك ممكنا".

وتقول وسائل إعلام بريطانية إن سيتي مستعد لدفع 120 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير بعد رحيل سيرجيو أجويرو في نهاية الموسم الماضي. وسيبدأ سيتي مسيرته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز خارج أرضه في مواجهة توتنهام في وقت لاحق من اليوم الأحد.

المصدر : وكالات

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