صلاح وليفربول.. هدف تاريخي وتغريدة غامضة تثير الشكوك بشأن مستقبله

أثارت تغريدة غامضة لرامي عباس -وكيل نجم نادي ليفربول محمد صلاح- التكهنات بشأن عقد الدولي المصري مع الريدز.

ونشر رامي عباس تغريدة كتب فيها "أتمنى أن يشاهدوا"، وذلك بعد وقت قصير من تسجيل النجم المصري الهدف الثالث لليفربول في مرمى نوريتش سيتي أمس السبت.

واعتبرت تقارير صحفية أن التغريدة تؤكد المعلومات المتداولة بشأن عدم التوصل حتى الآن لاتفاق بشأن تمديد عقد صلاح مع ليفربول.

وأصبح القائد فيرجيل فان ديك أحدث لاعب يوقع عقدا جديدا طويل الأمد مع ليفربول، وذلك بعد ترينت ألكساندر أرنولد وأليسون بيكر وفابينيو، في خطوة جاءت استجابة لطلب المدرب يورغن كلوب الذي أكد أن تأمين مستقبل لاعبي النادي كان أهم أعمال هذا الصيف.

ونجح صلاح في قيادة ليفربول لتحقيق الفوز بثلاثية على مضيفه نوريتش سيتي، بعدما أحرز هدفا في الدقيقة 74، وصنع هدفين آخرين لزميليه ديوغو جوتا في الدقيقة 26، وروبرتو فيرمنيو في الدقيقة 65.

وقد منح الفوز ليفربول 3 نقاط في بداية مشوار الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، ووجه رسالة إلى المشجعين بشأن قدرة الفريق على المنافسة مجددا على لقب البريميرليغ الذي تنازل عنه الفريق في الموسم الماضي لصالح مانشستر سيتي.

If you can start your season like @MoSalah, always start your season like @MoSalah.

Breaking records in Red. 𝗔𝗴𝗮𝗶𝗻… ❤️ pic.twitter.com/yd2foUls9k

— Liverpool FC (@LFC) August 14, 2021