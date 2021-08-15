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صلاح وليفربول.. هدف تاريخي وتغريدة غامضة تثير الشكوك بشأن مستقبله

15/8/2021

أثارت تغريدة غامضة لرامي عباس -وكيل نجم نادي ليفربول محمد صلاح- التكهنات بشأن عقد الدولي المصري مع الريدز.

ونشر رامي عباس تغريدة كتب فيها "أتمنى أن يشاهدوا"، وذلك بعد وقت قصير من تسجيل النجم المصري الهدف الثالث لليفربول في مرمى نوريتش سيتي أمس السبت.

واعتبرت تقارير صحفية أن التغريدة تؤكد المعلومات المتداولة بشأن عدم التوصل حتى الآن لاتفاق بشأن تمديد عقد صلاح مع ليفربول.

وأصبح القائد فيرجيل فان ديك أحدث لاعب يوقع عقدا جديدا طويل الأمد مع ليفربول، وذلك بعد ترينت ألكساندر أرنولد وأليسون بيكر وفابينيو، في خطوة جاءت استجابة لطلب المدرب يورغن كلوب الذي أكد أن تأمين مستقبل لاعبي النادي كان أهم أعمال هذا الصيف.

ونجح صلاح في قيادة ليفربول لتحقيق الفوز بثلاثية على مضيفه نوريتش سيتي، بعدما أحرز هدفا في الدقيقة 74، وصنع هدفين آخرين لزميليه ديوغو جوتا في الدقيقة 26، وروبرتو فيرمنيو في الدقيقة 65.

وقد منح الفوز ليفربول 3 نقاط في بداية مشوار الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، ووجه رسالة إلى المشجعين بشأن قدرة الفريق على المنافسة مجددا على لقب البريميرليغ الذي تنازل عنه الفريق في الموسم الماضي لصالح مانشستر سيتي.

وأصبح صلاح أول لاعب يسجل في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز في 5 مواسم متتالية.

وسجل النجم المصري أمس السبت هدفه رقم 96 في الدوري الإنجليزي و126 بقميص ليفربول في كافة المسابقات، علما أن عقده مع النادي يمتد إلى 2023.

المصدر : وكالات

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