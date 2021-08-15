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شاهد.. هدف من خطأ كوميدي في الدوري البرازيلي

15/8/2021

تسبب خطأ كوميدي بين مدافع نادي براغانتينو وحارسه، بدخول مرمى فريقهم هدف الخسارة في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة ضد فريق جوفينتود بالدوري البرازيلي لكرة القدم، أمس السبت.

وجاء هدف الفوز للضيف جوفينتود في الدقيقة 79، بعد خطأ مشترك في تشتيت الكرة بسبب سوء التفاهم بين المدافع والحارس، وأبعد المدافع الكرة بشكل خاطئ ليتمكن لاعب الوسط فاغنر فيريرا من قطعها، وتسديدها ساقطة نحو المرمى الخالي.

وبهذا الهدف تقدم الضيف على أصحاب الأرض ليفوز في اللقاء بنتيجة 2-1، بعدما كان متأخرا في النتيجة 1 – صفر في الشوط الأول من عمر المباراة.

وتداول نشطاء، فيديو الهدف، حيث سخر عدد كبير منهم من عدم التفاهم بين المدافع والحارس رغم سهولة الكرة والتعامل معها، حيث لم يكونا تحت ضغط كبير من الخصم، إلا أن خطأهما تسبب في الهدف "المضحك".

وكتب أحد المغردين "يجب أن يظهر هذا الفيديو كمثال على مدى أهمية التواصل على أرض الملعب، وكان يكفي أن أصرخ ولن يكون هناك أي مشكلة"، مضيفا "لو كنت مدرب المدافع والحارس، لكان كلاهما سيجلس على مقاعد البدلاء إلى أجل غير مسمى".

المصدر : وكالة سند

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