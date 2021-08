سجل هدفين وصنع آخر.. برايثوايت يقود برشلونة لأول انتصاراته في حقبة ما بعد ميسي

في لقائه الأول ببطولة الدوري الإسباني، بعد رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بدأ برشلونة مشواره في الموسم الجديد في الليغا بفوز صعب 4-2 على ضيفه ريال سوسييداد في المرحلة الأولى من المسابقة، التي شهدت أيضا فوز أتلتيكو مدريد (حامل اللقب) 2-1 على مضيفه سلتا فيغو.

وافتتح المدافع المخضرم جيرارد بيكيه التسجيل لبرشلونة (19)، ليصبح ثاني مدافع في برشلونة يصل لحاجز الـ 50 هدفا بعد الهولندي رونالد كومان، مدرب الفريق الحالي.

وأحرز الدانماركي الدولي مارتن برايثوايت الهدفين الثاني والثالث للفريق الكتالوني (54 و59).

Saturday: Pique took a pay cut to allow Barcelona to register Memphis.

Sunday: Memphis assists Pique, who scores Barca's first goal of the season. pic.twitter.com/XPF0PEYqwf

