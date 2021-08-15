سجل هدفين وصنع آخر.. برايثوايت يقود برشلونة لأول انتصاراته في حقبة ما بعد ميسي

في لقائه الأول ببطولة الدوري الإسباني، بعد رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بدأ برشلونة مشواره في الموسم الجديد في الليغا بفوز صعب 4-2 على ضيفه ريال سوسييداد في المرحلة الأولى من المسابقة، التي شهدت أيضا فوز أتلتيكو مدريد (حامل اللقب) 2-1 على مضيفه سلتا فيغو.

وافتتح المدافع المخضرم جيرارد بيكيه التسجيل لبرشلونة (19)، ليصبح ثاني مدافع في برشلونة يصل لحاجز الـ 50 هدفا بعد الهولندي رونالد كومان، مدرب الفريق الحالي.

وأحرز الدانماركي الدولي مارتن برايثوايت الهدفين الثاني والثالث للفريق الكتالوني (54 و59).

Saturday: Pique took a pay cut to allow Barcelona to register Memphis. Sunday: Memphis assists Pique, who scores Barca's first goal of the season. pic.twitter.com/XPF0PEYqwf — ESPN FC (@ESPNFC) August 15, 2021

A new Barcelona 😅 Two goals coming from headers! pic.twitter.com/TAnpAhC7H7 — ESPN FC (@ESPNFC) August 15, 2021

Mikel Oyarzabal with a beautiful free kick for Real Sociedad! 🤩 pic.twitter.com/1CxmjrZuUk — ESPN FC (@ESPNFC) August 15, 2021

وبعدما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز عريض لبرشلونة، استغل ريال سوسييداد تهاون أصحاب الأرض في اللقاء، ليحرز الفريق الباسكي هدفين متأخرين عن طريق جولين لوبيت (82) وميكيل أويارزابال (85).

وقضى سيرجي روبيرتو على آمال سوسييداد في التعادل، بعدما أضاف الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ووجهت جماهير برشلونة، التي حضرت في ملعب (كامب نو) لمتابعة اللقاء، التحية لميسي، فمع حلول الدقيقة العاشرة من عمر المباراة بدأت الجماهير برفع القمصان وبعض اللافتات لميسي.

Barcelona fans chanting Messi's name in the 10th minute ❤️ pic.twitter.com/nmcvyueSUq — ESPN FC (@ESPNFC) August 15, 2021

وانتهت مسيرة ميسي مع برشلونة بعد تاريخ حافل شهد الفوز بالعديد من الألقاب، بعدما فشلت إدارة النادي في تجديد التعاقد معه بسبب "عقبات مالية وهيكلية"، حيث يعاني برشلونة من أزمة مالية طاحنة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.