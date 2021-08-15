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سجل هدفين وصنع آخر.. برايثوايت يقود برشلونة لأول انتصاراته في حقبة ما بعد ميسي

برايثوايت فاز يجائزة أفضل لاعب في المباراة (رويترز)
برايثوايت فاز يجائزة أفضل لاعب في المباراة (رويترز)
15/8/2021-|آخر تحديث: 15/8/202111:50 PM (مكة المكرمة)

في لقائه الأول ببطولة الدوري الإسباني، بعد رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، بدأ برشلونة مشواره في الموسم الجديد في الليغا بفوز صعب 4-2 على ضيفه ريال سوسييداد في المرحلة الأولى من المسابقة، التي شهدت أيضا فوز أتلتيكو مدريد (حامل اللقب) 2-1 على مضيفه سلتا فيغو.

وافتتح المدافع المخضرم جيرارد بيكيه التسجيل لبرشلونة (19)، ليصبح ثاني مدافع في برشلونة يصل لحاجز الـ 50 هدفا بعد الهولندي رونالد كومان، مدرب الفريق الحالي.

وأحرز الدانماركي الدولي مارتن برايثوايت الهدفين الثاني والثالث للفريق الكتالوني (54 و59).

 

 

وبعدما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز عريض لبرشلونة، استغل ريال سوسييداد تهاون أصحاب الأرض في اللقاء، ليحرز الفريق الباسكي هدفين متأخرين عن طريق جولين لوبيت (82) وميكيل أويارزابال (85).

وقضى سيرجي روبيرتو على آمال سوسييداد في التعادل، بعدما أضاف الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ووجهت جماهير برشلونة، التي حضرت في ملعب (كامب نو) لمتابعة اللقاء، التحية لميسي، فمع حلول الدقيقة العاشرة من عمر المباراة بدأت الجماهير برفع القمصان وبعض اللافتات لميسي.

وانتهت مسيرة ميسي مع برشلونة بعد تاريخ حافل شهد الفوز بالعديد من الألقاب، بعدما فشلت إدارة النادي في تجديد التعاقد معه بسبب "عقبات مالية وهيكلية"، حيث يعاني برشلونة من أزمة مالية طاحنة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

المصدر : وكالات

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