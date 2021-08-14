صلاح يقود ليفربول لأول انتصاراته في البريميرليغ

سجل المصري محمد صلاح هدفا وصنع هدفين آخرين ليقود فريقه ليفربول للفوز على نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشهدت هذه الجولة، فوز تشلسي على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، ومانشستر يونايتد على ليدز يونايتد 5-1 وبرايتون على بيرنلي 2-1، وإيفرتون على ساوثهامبتون 3-1، وليستر سيتي على وولفرهامبتون بهدف نظيف، وواتفورد على أستون فيلا 3-2.

وصنع صلاح الهدف الأول الذي سجله ديوغو جوتا (26)، ثم صنع الهدف الثاني لروبرتو فيرمينو (65) قبل أن يسجل "الملك المصري" الهدف الثالث (74).