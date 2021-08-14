فجرت "موندو ديبورتيفو" (mundodeportivo) مفاجأة مدوية، وأكدت أن إدارة نادي ريال مدريد تدرس الانسحاب من الدوري الإسباني لكرة القدم، والانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ).

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، في تقرير اليوم السبت، أن رئيس النادي المدريدي فلورنتينو بيريز يدرس مع مجلس الإدارة إمكانية الخروج من الدوري في تصعيد جديد لمواجهته المستمرة مع رئيس رابطة الليغا خافيير تيباس.

وتفاقمت الخلافات بين الطرفين الفترة الأخيرة بعد تصدي تيباس ومعارضته لمشروع دوري السوبر الأوروبي الذي يعتبر رئيس ريال أبرز القائمين عليه، في حين يرفض بيريز مشروع الصفقة الجديدة بين رابطة الدوري وشركة خاصة للأسهم بقيمة تجاوزت 3 مليارات دولار.

وسبق لريال أن اشتكى في مناسبات سابقة من تصرفات تيباس، وأكد أنه يتعرض لسوء معاملة من رابطة الدوري.

وأكدت "موندو ديبورتيفو" أن إدارة ريال تفكر في الانضمام إلى للبريميرليغ، وهي خطوة ستعود بالفائدة على الطرفين حيث سيستفيد الدوري من شعبية النادي الملكي في أنحاء العالم، في حين يحصل الريال على موارد إضافية تتمتع بها أندية البريميرليغ.

غير أن هذه الخطوة تواجه عقبة كبيرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يطرح مشاكل قانونية وسياسية في انضمام ريال إلى الدوري الإنجليزي.

ويدرس ريال مدريد خيارات أخرى -حسب الصحيفة- تشمل الانضمام إلى الدوري الإيطالي أو الألماني.

ورد ريال مدريد على التقرير، واعتبر أنه تضمن "معلومات خاطئة تماما وسخيفة ومستحيلة، وتهدف فقط إلى تعكير صفو يومنا في النادي".

كذلك سخر تيباس مما ذكره التقرير، وعلق عبر حاسبه بموقع تويتر "يا له من هراء نسمعه في الوقت الحالي".

وجاء تقرير الصحيفة المقربة من نادي برشلونة، قبل ساعات من بداية مشوار ريال في الدوري حيث يواجه في سهرة اليوم ألافيس بالجولة الأولى من الليغا.