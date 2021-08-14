تشلسي يحذر ويضرب بقوة في البريميرليغ

استهل فريق تشيلسي حملته في الدوري الإنجليزي الممتاز بالفوز على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة اليوم السبت، وذلك في الجولة الأولى من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز مانشستر يونايتد على ليدز يونايتد 5-1، وبرايتون على بيرنلي 2-1، وإيفرتون على ساوثهامبتون 3-1، وليستر سيتي على وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، وواتفورد على أستون فيلا 3-2.

وسجل ثلاثية "البلوز" ماركوس ألونسو في الدقيقة 27، وكريستيان بوليسيتش بالدقيقة 40، وتيرفوه تشالوباه في الدقيقة 58.

فيرنانديز (يمين) سجل 3 أهداف ووغبا صنع 4 (رويترز)

وحقق مانشستر يونايتد بداية قوية في مشواره بالموسم الجديد وتغلب على ليدز يونايتد 5-1.

ويدين مانشستر يونايتد بفضل كبير في الفوز للاعبه برونو فيرنانديز الذي سجل ثلاثية (هاتريك)، وكذلك لبول بوغبا الذي صنع 4 من الأهداف الخمسة للفريق.

وافتتح برونو فيرنانديز التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 31، ثم تعادل ليدز يونايتد عن طريق لوك إيلنغ بالدقيقة 49.

وحسم مانشستر يونايتد المباراة لصالحه بـ4 أهداف سجلها ميسون غرينوود في الدقيقة 52، وفيرنانديز بالدقيقة 54 و60، وفريد في الدقيقة 68.