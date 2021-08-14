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بارتوميو يتنصل من أزمات برشلونة ويوجه اتهامات للابورتا

بارتوميو اتهم الإدارة الحالية بالتفريط في مصالح برشلونة بعد توقيع اتفاق صلح مع نيمار (رويترز)
بارتوميو اتهم الإدارة الحالية بالتفريط في مصالح برشلونة بعد توقيع اتفاق صلح مع نيمار (رويترز)
14/8/2021

رد الرئيس السابق لنادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو على الاتهامات التي وجهت إليه من خلَفه جوان لابورتا، وقدم أدلة على أنه لم يتسبب في الوضعية المالية المعقدة التي يواجهها النادي الكتالوني.

وفي رسالة مفتوحة -نشرت أمس الجمعة- قال بارتوميو إن الفريق لم يكن يواجه متاعب مالية قبل أزمة جائحة كورونا، وأكد أن إدارته وضعت خططا لزيادة إيرادات الفريق ومواجهة تداعيات الجائحة.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى خفض الأجور والعمل على مشروع دوري السوبر الأوروبي، اتفقت إدارته بشكل سري مع 4 شركات كبرى لدعم النادي، لكن مجلس الإدارة الحالي لم يستكمل العمل لإنهاء تلك الاتفاقيات.

وأوضح بارتوميو أن إجباره على ترك منصبه قبل نهاية عهدته لم يسمح له باتخاذ قرارات أخرى كانت "ستلغي الخسائر الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا" وفقا لتعبيره.

وأشار إلى أن رفع أجور اللاعبين كان بهدف الحفاظ على نجوم الفريق والصمود أمام إغراءات الفرق الأخرى وخاصة من الدوري الإنجليزي.

واعتبر أن موافقة الجمعية العمومية على حسابات الفريق دليل على سلامة القرارات المتخذة من طرف الإدارة السابقة.

وانتقد قرار إدارة لابورتا عقد اتفاق صلح مع النجم البرازيلي نيمار، في وقت كانت التوقعات تشير إلى أن برشلونة سيكسب القضايا المرفوعة ضد نيمار، وفقا لبارتوميو الذي اعتبر أن الاتفاق لا يخدم مصالح الفريق.

وكان جوان لابورتا قد أكد مؤخرا أن إدارته ورثت أزمة مالية متفاقمة من الإدارة السابقة، وهو ما منع الفريق من تجديد عقد نجمه ليونيل ميسي.

المصدر : مواقع إلكترونية

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