يعتبر الإسباني بيب غوارديولا أحد أفضل وأنجح المدربين في تاريخ كرة القدم، وقد حقق ألقابا عديدة مع برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي وحطم الكثير من الأرقام القياسية، ويطمح اللاعبون من مختلف أنحاء العالم للعب تحت قيادته، لكن بعض النجوم لهم رأي آخر.

في هذا التقرير، يسلط موقع "سبورتس كيدا" (sportskeeda) الضوء على عدد من اللاعبين الذين واجهوا متاعب مع المدرب الإسباني، واضطروا للانتقال إلى أندية أخرى بسبب اختياراته التي جعلتهم على الهامش.

دانتي (بايرن ميونخ)

كان البرازيلي دانتي يشكّل مع جيروم بواتينغ ثنائي قلب الدفاع الأساسي في بايرن ميونخ عند قدوم بيب غوارديولا، وقد قادا الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا عام 2013 مع المدرب الألماني يوب هاينكس.

لعب دانتي موسمين ناجحين تحت قيادة بيب غوارديولا، قبل أن ينتقل إلى فولفسبورغ في فترة الانتقالات الصيفية عام 2015.

لاحقا كشف المدافع البرازيلي أنه لم يكن يحب بيب غوارديولا لأنه لم يكن "إنسانا جيدا". وقال دانتي في هذا السياق "إنه لا يتحدث معك. كلاعب، لا تعرف الوضع الذي أنت فيه. هناك مدربون من الطراز العالمي من وجهة نظر تكتيكية ولكنهم ليسوا جيدين على المستوى الإنساني. هذا هو الحال مع غوارديولا".

يايا توريه (برشلونة ومانشستر سيتي)

بدأت قصة العداء بين يايا توريه وبيب غوارديولا عام 2008 في نادي برشلونة. وقّع الإيفواري مع الفريق عام 2007، وبدأ مشواره بحماس كبير وقدّم مستويات رائعة، لكن الأمور تغيرت شيئا فشيئا بعد أن تولى غوارديولا مقاليد الفريق.

لعب توريه أكثر من 50 مباراة تحت قيادة بيب، لكن التقارير كانت تفيد بوجود مشاكل بين اللاعب والمدرب، قبل أن يغادر النجم الإيفواري النادي في 2010.

واتهم توريه المدرب الإسباني بالعنصرية قائلا "عندما رأيت أن غوارديولا واجه مشاكل كثيرة مع اللاعبين الأفارقة، طرحت على نفسي عدة أسئلة. في اليوم الذي يشكل فيه فريقا مكونا من 5 لاعبين أفارقة غير مجنسين، أعدك بأنني سأرسل له كعكة!".

لكن توريه تراجع لاحقا عن تلك التصريحات، وقال لموقع "ذا أتلانتك" (The Atlantic) "عندما ترتكب خطأ أو يستخدم الناس اسمك للقيام ببعض الأشياء عليك أن تصحح الأمر. كان هذا خطأ. أريد أن أعتذر عما حدث، أريد أن أعتذر عن كل شيء خاطئ".

وبعد أن تعاقد مانشستر سيتي مع غوارديولا في 2016، التقى الثنائي مجددا، وأفادت التسريبات بأن العلاقة بينهما لم تكن على ما يرام، وهو ما أكده انتقال الإيفواري من السيتي في 2018 بعد 8 مواسم كاملة في صفوفه.

زلاتان إبراهيموفيتش (برشلونة)

كان زلاتان إبراهيموفيتش اللاعب الأكثر صراحة فيما يتعلق بمشاكله مع بيب غوارديولا، حيث لم يتردد السويدي في التأكيد خلال أكثر من مناسبة أن المدرب الإسباني يختار تشكيلته بكثير من المحاباة.

تعاقد إبراهيموفيتش مع برشلونة في 2009 قادما من إنتر ميلان، وحظي بمكان أساسي في تشكيلة غوارديولا، لكنه سرعان ما خرج من حساباته لأسباب تكتيكية، وتمت إعارته إلى الميلان في صيف 2010. وقد هاجم إبراهيموفيتش بيب غوارديولا في إحدى المناسبات قائلا "لم يكن أسوأ مدرب عملت تحت قيادته، لكنه لم يكن الأكثر نضجا، لأن الرجل هو من يستطيع حلّ مشاكله".

صامويل إيتو (برشلونة)

كان إيتو نجما في برشلونة قبل وصول بيب غوارديولا، لكن المدرب الشاب حينذاك لم يكن مهتما ببقائه في الفريق. ورغم تألق النجم الكاميروني في أول له موسم مع غوارديولا -مسجلا 46 هدفا في جميع المسابقات- فإنه لم يواصل المشوار مع النادي الكتالوني وتم استخدامه في الصفقة التبادلية مع إنتر للتعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش.

بعد أعوام، تحدث إيتو عن الفترة التي قضاها تحت قيادة الإسباني قائلا "أنا أحبه كمدرب، ولكن ليس كشخص. لقد تعلمت أن ألعب كرة القدم معه. إنه يفسر الأمور بشكل أفضل من أي شخص آخر. إنه الأفضل، لكنه بالطبع يخسر المباريات".

جو هارت (مانشستر سيتي)

عندما تولى تدريب مانشستر سيتي، أعلن غوارديولا بوضوح أنه لا ينوي الاعتماد على الحارس جو هارت في التشكيلة الأساسية، وكان مصرا على التعاقد مع حارس مرمى جديد بأي ثمن.

اندهش الحارس الإنجليزي من القرار، ورحل على سبيل الإعارة إلى نادي تورينو الإيطالي. ومع إخفاق التشيلي كلاوديو برافو في تقديم المستوى المطلوب في السيتي، كانت هناك دعوات لإعادة جو هارت إلى الفريق، لكن بيب فضّل التعاقد مع البرازيلي إيدرسون.

وتحدث جو هارت لاحقا عن قرار غوارديولا قائلا "لا أهتم بالأسباب التي دفعته إلى ذلك أو النوايا لأنها لا تشكّل فرقا بالنسبة لي. سأكون كاذبا إذا قلت إنني لم أرغب بالبقاء في مانشستر سيتي وعدم الانتقال إلى الخارج، لكنها كانت فرصة جيدة جدا لا يمكن رفضها".